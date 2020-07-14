正當粵港澳三地政府正密鑼緊鼓商量設立三地互通的「健康碼」之際，香港的新冠肺炎疫情忽然逆轉，一天之內出現廿多三十宗本地感染病例，三地互通「健康碼」的安排立刻叫停，要等候疫情稍緩後才能繼續。

香港正在討論的所謂「健康碼」，其實應正名為「港康碼」，持有的人士往返粵港澳三地時，可獲豁免十四日隔離檢疫。每個「港康碼」有效期為七日，過期需再次申請才能獲豁免檢疫。這個三地互通的健康檢疫安排，其實與內地現時大力推行的「健康碼」是兩碼子事。

內地的「健康碼」是新冠肺炎疫情期間開始啟用的一種應用程式，作為個人的電子通行證。申請這個「健康碼」要填報個人資訊，如健康狀況、旅遊史、居住地，以及是否接觸過確診新冠肺炎患者等問題，並根據個人的醫療紀錄、體檢結果、生活方式，例如是否吸煙、是否喝酒、是否經常運動等，申報後管理當局把數據內容進行健康評分，滿分為一百分。「健康碼」分紅、黃、綠三種顏色，用以確認持有人的健康情況。這些資訊會自動生成二維條碼，下載到個人手機備用，並可以用於出入需要出示證明的場地，不同場地可以接納或拒絕某種顏色的「健康碼」持有人進入。

內地這種「健康碼」是全民檢測的大數據，收集後可以顯示持有人去過何地和患病紀錄。因為這種「健康碼」能夠普及化，商場、食肆、戲院甚至公共交通工具等公共設施，只要裝置解碼器，便可以閱讀到持有人的健康狀況，決定對方是否屬於高危人物，是否容許進入。當然，當持有人進入某公共設施，資料也立刻加入其個人數據之內，作為日後追蹤的數據。

內地居民有這個「健康碼」，公共設施更加方便管理，誰是新冠肺炎病患接觸者的資訊隨時可以掌握，在接受檢測證明未受感染之前，可以拒絕其人進入一些公共場所，例如飛機、火車、食肆等，減少病毒傳播的機會。同樣，當某處有人確診後，他去過的公共場所和接觸過的人的資訊可以快速收集顯示，能夠迅速辨認出來，送去接受檢測。

內地這種「健康碼」的全民追蹤功能雖然威力極大，對人民的健康很有保障，卻帶出如何保護個人私隱的問題，有人可能不願意把個人資訊與其他人分享，或者不想政府掌握行蹤。公共設施的閱讀功能當然可分等級授權，消除部分疑慮，但儲存全民資料的中央數據庫由誰管理，哪個等級的政府部門有權查閱哪些資訊，都是涉及保護個人私隱的問題，相信不少香港居民對此甚有保留。