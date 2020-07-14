香港疫情失控，原因是多方面的，一來，港府和市民都對疫情過分樂觀，有所鬆懈；二來，港府為了商業利益，拒絕將禁聚措施回復到三月的嚴厲水平；三來，容許過境轉機人士豁免檢疫，許多外國機組人員其後確診，將病毒在港傳播；四來，檢測病毒樣本力度不足，現時仍停留在每日檢測五千餘個，不及專家提出的七千五百個，更遠遠不及港大深圳醫院院長盧寵茂提出的二萬個。

盧醫生大讚內地疫情控制非常出色，是成功例子，香港絕對應該學習，若要追回國家標準，香港每日應做近兩萬個測試。更一語道破部分港人的迷思：「如果你驚深圳嘅人過嚟，不如掉轉話，深圳嘅人驚香港人過去仲多。」誠然，深圳至今只有四百多宗確診病例，已經一百四十日無本地個案，六十日無輸入個案，抗疫成績豈止贏香港十條街，只是部分港人慣性自以為是，總是以居高臨下的姿態看待內地，殊不知逆水行舟，不進則退，人家早就一騎絕塵，遙遙領先。

事實上，內地抗疫成績非常出色並非過譽，愈來愈多港人發現港府靠不住，紛紛用腳投票，單日已有逾二千人經深圳灣湧往內地避疫，出境人數顯著增加。三十年河東，三十年河西，不用三十年這麼久，一面新冠肺炎照妖鏡，足以照出中港此長彼消，更照出香港不思進取。

難為港府廢官完全不知醜字怎麼寫，又跳出來講廢話，除了自吹防疫「張弛有度」，又表明「粵港澳健康碼」將延遲推出。香港一直有班無腦黃絲反對中港通關，現在可謂求仁得仁，但問題不是來自粵澳，而是來自香港。香港疫情爆個不停，爆到鄰近地區人人喊驚，在深圳、澳門等地多日零確診的背景下，試問怎會貿然對「疫港」重開通關之門？

風水輪流轉，現在是內地人嫌棄香港人，無腦黃絲請不要妄自尊大，整天以為內地人來港攞着數黐金糠！