香港回歸二十三年以來，維港兩岸不靖，官民相鬥，燃起幕幕煙火，檢點下來，都是因民眾的愚癡所致。人們對政府的施政所見有偏，心存積怨，時長日久，便釀成大患。自從一九九七年至今，市民對中央或香港政府最大的不滿，順序而下共有五項，卻樣樣都屬誤判，最終把官民關係弄得幾乎沒轉圜餘地，實在冤哉枉也！

這五項分別是：第一，回歸初期，認為政府推出的「八萬五」房屋政策導致樓價大跌、經濟下滑；第二，替《基本法》第二十三條立法，會威脅市民的人身安全和自由；第三，推行國民教育科會荼毒年輕人思想；第四，反對人大常委會的「八三一」決議案；第五，反對修訂《逃犯條例》。

上述五項幾乎涵蓋了二十多年來港人所有反對京港政府的重要議題，其中四項更直接觸發大規模示威。但若以理性論斷，五項議題之中，沒有一項是批評得恰當或反對得有價值的。不少人卻為此而前仆後繼，一反到底，嗚呼！港人的智慧如何，於斯可見。

「八萬五」政策從未正式落實過，不可能要為九七年後的經濟危機負上責任，況且，假如當時能堅持實施，市民今天又何至於有「上樓難」之嘆？《基本法》第二十三條的嚴厲程度遠不如《港區國安法》，澳門為二十三條立法多年，官民兩安，昔日卯足勁反對的香港政客，如今有些已明言悔不當初。去年的反修例風波，不少年輕人離經叛道，部分更成了恐怖分子，國民教育有用抑或沒有用，不是彰彰明甚嗎？如果當日接受了「八三一」決議案，香港已迎來普選，日後更可將制度逐步完善，如今推倒了，普選便是遙遙無期。談到修訂《逃犯條例》，若非去年港人反對的程度失了分寸，中央今年也不可能會推出《港區國安法》，計算下來，反對派是贏了一粒糖，輸掉一間廠。