新一波新冠肺炎疫情來勢兇猛，衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容疫情「有啲失控」，依老朽看，唔係「有啲失控」，而係「完全失控」！最近確診個案急增，尤其是源頭不明個案愈積愈多，至少有數十名無法追蹤嘅隱形患者，若然佢哋呢度去嗰度去，隨時傳染其他市民！

呢，港大醫學院院長梁卓偉表示，最新研究顯示病毒已經變種，推算本港現時嘅病毒即時傳播率超過三而近乎四，換言之，即每一個確診病人，會將病毒傳畀三至四人！依家九龍東成為重災區，過去一個星期，幾十宗本地個案與黃大仙區有關。病毒喺多個屋邨擴散，彩虹、慈雲山及黃大仙等多處食肆及商場都有確診者足迹，你話居民唔驚就假！有傳染病專家相信，九龍東已是其中一個出現「超級傳播」嘅地方。

新冠肺炎遍地開花，除咗黃大仙、慈雲山等重災區，日前新增嘅三十八宗確診個案，患者分別居住喺藍田、南昌、荔景、筲箕灣等地；確診者來自不同行業，而學生確診者急增，當中不少與補習社有關。有家長擔憂小朋友提早放暑假會荒廢學業，多安排佢哋去補習，而一般補習中心地方多不大，學生喺課室，彼此之間嘅距離是否「安全」令人疑慮，是以張竹君醫生都呼籲家長，喺疫情高峰期應考慮讓子女暫停上補習班。

疫情完全失控，曾經錄得二十一天零本地確診嘅紀錄，依家一朝喪，睇嚟係之前逐步放寬禁聚令，加上豁免檢疫所造成嘅漏洞所致。過去兩個月，最少七萬多人次免檢疫入境，結果多人事後確診，當中難保有人喺香港多區播毒！天文台前台長林超英根據分析推斷，十多天後恐怕會日增數百宗確診個案。阿哥，你觀天象叻，若果又畀你測中，咁香港距「疫症之城」僅半步之遙！政府抗疫咁廢，難怪港人湧上內地避疫啦！老朽亦收拾細軟，準備回福建家鄉避疫兼採茶矣！