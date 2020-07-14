美國總統特朗普競選連任勢頭不佳，處理爆個不停的新冠肺炎無計可施，抗疫交不出功課備受批評，外交政策亦處處碰釘，與歐盟關係就因為特朗普硬要徵收貨品關稅而冷卻，加上與北約軍費的糾紛，全部是負面成績，要在這幾個月扭轉形勢成功連任，實在是個大疑問。近日特朗普又再想打北韓牌，期望打通與北韓領導人金正恩的關係，挽回外交上一點面子，但出師未捷就被噴得一臉灰。

美國國務院常務副國務卿兼北韓特別代表比甘日前訪問南韓，與南韓外長康京和會談，亦與南韓的朝鮮半島和平交涉本部部長李度勳見面，研究如何打破兩韓僵局，而更重要的，就是如何令特朗普可以跟金正恩會面。

去年十月美朝代表在瑞典斯德哥爾摩磋商沒有成果後，北韓已統一立場，一直拒絕與美方再坐下來對談，所以比甘這次出訪南韓，予人感覺是試探北韓的意向為主。很可惜，比甘仍未登上飛機，北韓已擺明車馬，叫他死心。

北韓外務省北美局局長權正根表明不願與美國直接對話，更在兩韓關係上批評南韓沒有考慮北韓的想法，草率地表露扮演仲裁者的角色，是不切實際的白日夢，做法只會進一步破壞兩韓關係，並要求南韓不要插手朝美問題。北韓外交部副部長崔善姬更表示，沒必要與美國坐下來會談。

很明顯，北韓既不希望南韓利用這次比甘到訪，借勢緩和兩韓關係，亦不認為現階段有任何跟美國對話的契機，因為北韓一定會想到，特朗普這個動作是期望撈朝美對談的油水，這個時候正是特朗普在任最後階段，有需要也留待特氏成功連任再討論，如果換上新的美國總統，北韓當然會有新的對美政策。現在搞甚麼朝美關係也是徒然，美國未來是誰主政也說不定，北韓當然抓緊這個主導權，不需要花時間討論將來的問題。