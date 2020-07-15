正論：禁令加辣莫忍手　措施增效疫除走

正是「治亂世用重典」，今次本港第三波爆疫實在需要「抗疫禍落重藥」，絕對不能渾渾噩噩或慢條斯理，更不要重蹈控制第二波疫症後，放寬限制措施太鬆太快的弊端。面對新一波爆疫，今日開始執行的多項禁令及措施，雖然稱得上具有針對性，但辣度依然不足，既然要撲疫，必須要有致勝的手段及法則，長痛不如短痛，加大禁令辣度而成功抗疫，相信社會大眾不會反對。

引爆本地疫情的幾個疫源包括邊境檢測有豁免的漏洞、禁聚令放寬大批市民聚集活動、同一處所用餐的防疫不設防、佩戴口罩態度不嚴謹，以及社區隱性患者四散。今日執行新禁令對上述幾個疫源有對症下藥，但藥力是否足夠就成為除疫的關鍵。

在減少人多聚集一起用餐方面，新措施規定晚上六時後至翌晨五時只限外賣，防止晚飯聚會帶來的播疫危機，疫情下這類聚會已可免則免，但上班一族午飯時人數眾多，堂食擠迫埋下危機，排隊購外賣也無法減低緊密接觸。食物及衞生局局長陳肇始昨日補充說，如果疫情再擴大，不排除進一步限制食肆全日只准外賣。當局既然有這個設想，為何不在新禁令推出時，就即時採取食肆全日只准外賣，還要看疫情變化才加辣，期間疫患擴大，要求官員問責也無補於事。況且控制社區患者再傳播一般需要十四天，下周擴大這項不准堂食，亡羊補牢仍不晚。

傳染病專家亦形容今次第三波爆疫是「太多火頭」，兩大傳播疫源分別是社區患者四竄及餐廳傳播，推行全面外賣先解餐廳播疫之困，無法確定誰是帶病毒者身份時，市民加強個人衞生是最基本的保障，在公共場所及交通工具佩戴口罩的嚴謹度必須提高，新法令規定市民乘搭公共交通工具必須佩戴口罩，違者會遭處罰對加強防疫有好處，惟有必要再加強化這個習慣，因不少市民在戶外仍忽視戴口罩防疫，構成社區防疫漏洞，加辣至市民一出門就須戴口罩，為人為己，市民也樂於接受。

所謂上行下效，政府在抗疫工作上理應擔當先行者角色，這次第三波爆疫情勢嚴峻，減少工作間人流及上下班擠車的接觸，亦是防疫要點，所以政府需要推行三月時採用的公務員在家工作安排，若然不實施該做法，其他企業未必會跟隨，當局有必要起帶頭作用，彈性安排最基本人手，應付經調減的公共服務，達致減低人與人接觸的機會，故不能以公務員因為要維持服務，所以安排彈性上班而不配合防疫所需。

要擊退疫患，政府務必拿出最大的勇氣及剛毅，加辣控疫禁令必然會有反對意見，當局切戒逢反必縮的態度，果斷推出針對疫禍措施，更需要全力執行，並不能當交功課了事算數。執行過程中，有必要不時檢討措施的正反效果，隨時調整要求相關部門配合，經過陣痛才能帶領市民回復穩定及健康的生活。