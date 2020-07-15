神州觀察：河流管理陷混亂　小堤大災成隱患

內地洪澇危機仍在持續，長江流域累計降雨量更已超過一九九八年同期水平，一些地方又是號召青壯年人士回鄉抗洪，又是立下「生死牌」欲與大堤共存亡，不無悲壯之感。然而這些做法都只是治標之舉，正如有專家指出，內地各中小河流至今亦無統一的流域管理機構，以致常出現各自為政、管理混亂現象，又因涉及種種利益衝突，導致各級防洪工程長期被忽視，反淪高風險區域，搞不好就會釀成「小堤大災」，必須慎重對待。

水利部日前公布指，全國目前已有四百三十多條河流發生超警以上洪水，其中更有三十多條出現超歷史洪水險情；長江、黃河上游、珠江流域的西江和北江、太湖都先後發生一號洪水。長江幹流的湖北監利以下河段及洞庭湖、鄱陽湖、太湖水位仍處於超警狀態，預計情況還會進一步惡化；此外，中小河流洪水多發、重發現象成為今年汛情的主要特點之一。

惟據中國水利水電科學研究院前副總工程師程曉陶表示，內地目前除了七大流域外，更多的中小河流都無設立專門的流域管理機構，以負責各流域的防洪規劃，及統一協調上下游、左右岸、幹支流及城鄉間的利害衝突關係。由於中小河流往往又涉及多個行政區，並由各地方政府負責管理，導致許多中小河流的防洪工程不成體系。更令人擔憂的是，中小河流的堤防多是以土築堤，牢固程度可想而知，加之上游又缺乏大型水庫，對於洪水的控制能力較弱，都增加了洪災爆發風險。

這也難怪，在以GDP論英雄的年代、以政績工程決定官員能力與前途的大環境下，防洪水利工程無疑是「貼錢買賣」、「看不見」的政績，誰還肯花時間與精力去協調各方利益衝突，誠心以科學態度搞好水利建設？同樣的問題亦出現在排澇治理環節，一如程曉陶所說，洪與澇分不開，排澇系統的集中排水量太大，又會反過來導致河流水位增高，乃至出現倒灌現象，形成「看海式」內澇災害，原因就在於近年城鎮化速度太快，地下排水系統建設遠遠跟不上發展需要，已有的系統又因老化及維護不足等問題，令排水功能大減，以致形成惡性循環，如同災上加災。

若每條河流、每個排澇系統都淪為「三不管」地帶，洪水決堤之危必然處處高懸，時時驚心。縱有像湖北赤壁、武穴等地村民立下「生死牌」欲做「死士」，以肉身迎戰滔滔洪水，或像江西江洲鎮政府那樣，火速召喚父老鄉親回鄉抗洪，又豈能守得住家園？這些亦不是治本之策，惟有將百姓的生命財產安全放在心上，平時築牢堤壩，進行科學治水，才能有效降低災害風險。