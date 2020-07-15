產評：內憂外患揮不去　A股慢牛受考驗

中美矛盾由經濟延伸至政治，南海爭議再成焦點，加上全球疫情惡化，明顯打擊投資氣氛。內地股市借勢調整，互聯互通北向淨流出金額更創新高，足見部分外資開始「割禾青」減持離場。事實上，雖然內地經濟有復甦迹象，但目前國際形勢和外部需求依舊不穩，內地就業市場又甚為嚴峻，A股並不具備「快牛」條件，否則人民幣資產炒過龍，幣值過強對復甦有害無利，只會重蹈股災覆轍！

滬綜指自七月初突破三千點水平後，官媒提出股市「健康牛」推波助瀾，致使投資者一下子出現自一五年A股大時代以來未曾有過的亢奮。滬、深兩市成交持續企在一萬億元人民幣樓上，表現驟然領先全球，吸引各地游資順水推舟。資金流入令人民幣兌每美元匯率升上七算水平，成為環球焦點。

直至近日A股終見調整，昨日互聯互通北向資金更錄得淨流出逾170億元人民幣，是否代表市況逆轉？單憑一日數據，顯然言之尚早，更何況若是真正大牛市，都有調整之時。之不過，目前全球多地疫情反彈，確實為下半年經濟復甦添上變數，加上中美不斷增添戰線，南海問題涉及多國利益，地緣政治風險升溫勢打窒投資氣氛。此外，內地社保基金、國家集成電路產業投資基金等「國家隊」減持金融及科技股，亦考驗市場承接力。綜合內外形勢，滬綜指升勢受阻不無道理。

另一個值得留意的因素乃月初以來A股轉強，人民幣匯率亦升至七算水平，依目前形勢來看，幣值趨穩對大局有利。惟若資本市場過熱，使人民幣更強勢的話，就不利復甦勢頭，尤其是才剛剛重現回升動力的出口業，背後牽引着大量就業機會及外匯流入，故內地政府實需適時為股市降溫，始有望成就「慢牛」行情。

畢竟，在貿易戰、疫情，以及反華浪潮下，外資在內地製造業固定投資的熱情短期難復舊觀，此時開放金融業，能否從另一渠道打動外資來抗衡美國圍堵尚待觀察。策略上先激活股市，讓其保持一定活力，以便支援企業融資，配合新經濟發展，在國家戰略層面的意義是肯定的。只是凡事過猶不及，既然股市「快牛」基礎不存在，與其勉強推升，倒不如踏實行事，做好市場基建，完善法規和執法，彰顯經濟軟實力，自可吸引長線資金的目光。

說到底，隨着金融市場全面開放，能接受外資可流入亦可流出，指數可升亦可跌，經得起市場化的考驗，才是內地股市能真正成長的核心！