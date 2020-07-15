功夫茶：港台仇警成癖　警訊割席有理

以前啲壞鬼書生，自己心理唔平衡或變態想自圓其說，就會創造啲似是而非嘅「金句」，好似「人無癖，則無趣」又或者「人無癖，不可交」。之不過，有啲嘢，一旦成癖，會好大鑊，好似吸冰毒，一上癮，「冰會溶咗你」吖！再講啊！有啲癖令人格矮化，甚至會成為民族罪人，好似有啲人疾呼有需要就「日日做漢奸」，又或者唔吮美爹腳趾就唔安樂嘅大漢奸，呢啲癖，上癮便一世抬唔起頭做人！

嗱！人稱「講錯電台」嘅香港電台，呢個唯一嘅公營廣播機構，政府一年揼成十億個大洋喺佢身上，不但冇「食君之祿擔君之憂」，履行公家電台宣傳政府政策應有職責，向社會發出正確嘅訊息及發揮正能量，反而吃飯砸鍋，處處同政府對着幹，反骨到無人有，除散播侮辱國家嘅言論，仲仇警成癖！一再以《頭條新聞》嘅所謂「驚方訊息」抹黑警方，無所不用其極添油添醋，譬如黑暴期間有幾多冇厘頭「死亡個案」疑涉警方所為，把仇警之癖發揮到極致，仲美其名叫「嬉笑怒罵」！嬉乜嘢喎！明係用口亂放屁，難怪警隊一哥咁震怒！

咁都未算，仇警成癖嘅講錯電台，去年十一月有個評論節目《左右紅藍綠》，搵個教大講師憑空想像，簡直比科幻小說更離奇，呢位「講師」睇怕係「喪屍」化身，否則點會指警方進入理工大學校園不為拘捕，而係「極近距離瘋狂開槍，以市民同埋學生作為活靶」！呢啲係乜嘢狗屎垃圾嘅評論？將警方描述得比伊斯蘭國武裝激進分子更恐怖，咁嘅節目點可以出街吖？《電視節目守則》去咗邊？《香港電台約章》是否已經不存在？廣播處長竟然一而再，再而三咁讓呢啲仇警節目出街，好應該問責下台啦！

港台基因突變，仇警成癖，根本無得救！警隊一哥一再投訴《頭條新聞》顛倒是非、誤導觀眾仇警。嘞！毛澤東就話，有了正確的觀點和正確的思想，還要有比較恰當的表達方式告訴別人。消息指，警隊將喺下月中與港台結束合作咗四十七年歷史嘅《警訊》節目。冇錯，道不同不相為謀！豈能唔湯唔水不徹底割席？好似廢官「保就業計劃」，敵我不分，審批求其，連反中亂港嘅壹淫媒都批近三千五百萬元，呢個世界，有冇人會為叛國禍港嘅頭號漢奸，當佢已經進入彌留之際狂輸營養液？

廢官實在應有新思維，對敵人就要學阿爺掃敵惟恐不及！港台呢個反骨仔仇警成癖，政府好應該下定決心，整個專責小組入去重整盞嘥料！計功夫茶話，摺咗佢一了百了，每年慳過十億，又冇咗支頂心杉，加上廣播道塊地皮咁值錢，賣咗佢益庫房，一舉數得，利多於弊！不！係有百利無一害！何必做啲唔做啲，逐個節目陰乾，唔湯唔水吖！