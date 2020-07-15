世界視線：華盛頓利字當頭　打香港牌有顧忌

針對中國政府推行《港區國安法》，有消息指華府官員上周在白宮開會，討論涉及香港問題，預料本周內或會再度出招，制裁香港。

美國打「香港牌」打擊中國，表面上來勢洶洶，實際操作卻選擇不多。《華爾街日報》報道，由於香港是國際金融中心， 美國的制裁不僅損及自身利益，也會對西方、香港公司和消費者，構成嚴重影響；至於破壞港元跟美元的聯繫匯率，削弱香港的金融中心地位，有華府官員指當今全球經濟因疫情委靡不振，不宜實施新的金融制裁，白宮已排除相關選項，且短期內不會考慮。

香港是全球最大的美元交易中心之一，並擁有超過四千億美元的外匯儲備，有必要時內地央行也可提供美元支援，正如一位曾任職美國貿易官員的智庫負責人形容，美國既要制裁香港，又要不搬起石頭砸自己的腳，十分困難，現有的諸多選項，皆不完美。

反而接收香港「難民」，成為部分美國保守派心目中，打擊中國的有效手段。立場親特朗普的《華盛頓觀察家報》一篇分析文章指，美國可考慮接收五十萬至一百萬香港「難民」，但前提是這些「難民」必須有資金又或者有專業技能，認為這班人可「分配」到人口稀少地區，為當地疲不能興的美國經濟作出貢獻。有關計劃不但容易獲得移民政策的鷹派人士支持，更可使香港「空洞化」，從而擊中北京軟肋。

且不說香港佔全中國GDP的比例，現已減至不足百分之三，搶奪「高質」移民計劃涉及的道德拷問，恐怕美國人不易回答：那些既無資金，也無學識及專業技能的「三無」人士，在「國安法」下民主自由人權所受到的損害，難道比那些「高質」移民來得少，美國為甚麼不能一視同仁，大庇天下？

明乎此，就不應對歐盟制裁中國的可能性過分高估。德國經濟部長日前明言，反對因人權問題制裁、孤立中國，認為藉貿易促成北京改變，才是正途。西方國家在意識形態鬥爭與自身經濟利益之間的關注，孰輕孰重，不言自明。