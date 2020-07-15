泛民的立法會初選，表面上看至少是觸犯了禁聚令，實際上是積聚力量，準備在九月立法會裏爭勝。

若是正常政治組織，以參與香港立法會立法工作為目標，屬民主舉動。可是參與組織者的政治目的是爭取立法會的多數，從而阻撓正常立法，以癱瘓政府施政，這便不是正常的民主政治，而是帶有顛覆政權的政治因素。按現行國安法，這樣政治目標而進行的政治行動，有公開的動機和行動，便是有違法之嫌。不過，政治組織和人物公開宣揚癱瘓政府施政的計劃和號召，就算不付諸行動，也可能觸犯國安法。

有此主張或呼應這樣主張者，在參與選舉時亦大有機會被選舉主任否決其候選資格。至於在選舉中，以此為政綱的，則便是直接與國家和香港社會的利益作對，可啟動國安法來處理。

不過，假若這些港獨、自決派刻意隱瞞他們的政治主張和企圖，用無政治履歷的代言人來替代政治色彩明顯的候選人，在選舉之中，不易否決他們的候選人資格。

利用社會內外勢力營造的反中氛圍，在傳統的六四基本盤基礎上，他們仍有機會在直選席位方面奪取多數。若功能組別有所斬獲，他們未必不會達到35+的目標，顛覆立法會。屆時，他們反面暴露出癱瘓政府的面貌和行動，當然還可以依據國安法褫奪他們議員的資格。政治爭拗會擴大和曠日持久，亦可達致他們破壞立法會，癱瘓政府施政的目的。

香港損失重大，更何況美國虎視眈眈。香港因否決立法會議員便成藉口，再啟動黑暴動亂，且美國動員投入更大，恐怖主義的活動更激烈。

美國目的不是為香港的利益，而是為破壞香港來達破壞中國的企圖。在香港，美國會是無所顧忌，盡情破壞。

面對這樣的可能性，從現在開始，不過是幾個月時間，要怎樣防避都不易。只能釜底抽薪，作緊急應對。方法是從後着開始，全力清除黑暴動亂的資源條件。

一是盡快處理已有罪嫌的領頭人物，去其蛇頭。二是加快審理拘捕的幾千人，應坐牢的坐牢，且重判，以儆效尤。三是整頓媒體，依法管理，首要處理公營的香港電台。四是盡速約束公務員隊伍，依法懲治犯規犯法者，尤以教育行業為重。這些是為削弱作亂的力量和使政府無後顧之憂，剷除像選管會的政治偏向的傾向和做法。

把這些基本條件做好，便是打選舉戰的關鍵。可不能再守株待兔，等「阿爺」打救。而要改轅換轍，認真作戰。