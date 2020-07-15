《港區國安法》頒布施行至今，總體狀況是「雷聲大，雨點小」，鋪天蓋地的宣傳有之，然而當局沒有捉住一單「俯拾皆是」的違反國安之案子明快處理。一些建制營壘中的法律界人士，還不厭其煩的對《港區國安法》不應這樣，不能那樣嘮叨，忙不迭的為國安法降溫，似乎是在安撫那些心中有鬼、身上有屎的涉嫌之人。

與此同時，「反國安法」的惡勢力一點兒沒閒着，他們在《港區國安法》頒布的第二天就組織號召上街「非法集結」；他們的目的、矛頭、行為和活動及展示的橫幅標語，高喊的口號，無一不在干犯國安罪。黎智英、李卓人等出現在現場，展示干犯國安法活動的宣傳物品，煽動他人參加相關活動。然而，我們至今未見黎智英、李卓人等被捉拿，更遑論其他嫌疑之人，《港區國安法》實施之初即成空文也。

沒過多久，反對派搞的「35+」初選又大張旗鼓、粉墨登場，這個活動的主旨和居心，是為了反中亂港、分裂勢力的各山頭更好的「協調凝聚」力量，藉反修例暴亂聲勢，在九月立法會選舉中奪權成功，以達到阻撓香港特區政府施政，「顛覆國家政權組織」的目的。

這場活動的組織者和參加者都十分清楚這個目的，十分清楚此舉干犯了國安法，而香江府衙官員也對此作出警告，但他們仍要「無所畏懼」的對着幹！可見其「犯罪動機」十分明顯，挑釁、挑戰，氣燄十分囂張。我們要問，《港區國安法》能對此視而不見、安之若素嗎？香江國安公署、國安委員會能不採取行動嗎？

《港區國安法》制訂不難，難的是採取行動、真正落實。對此，許多人都已料到，這裏涉及香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」的「深層次原因」，故不僅反對派及支持他們的「民意」強烈反對，香港體制內、建制派中也有「異己力量」用各種方式軟硬兼施的干擾。在此情況下，北京若稍失警覺、稍有猶豫，就會被忽悠，以為自己真的看不懂「香港這本書」而縮手縮腳也。