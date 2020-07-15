怪事年年有，今年特別多。美國駐華使領館日前在社交媒體官方帳號上轉發一則貼文，聲稱「中國製造的很多產品由奴隸勞工製造。每個工商企業都應清理其供應鏈，以確保它沒有從中國共產黨在新疆對維吾爾人的人權侵犯中獲利」。貼文配上一張照片，寫着「中國奴隸勞工製造」八個字，極盡造謠之能事。

稍有常識的人都看得出，照片明顯經過PS處理，純屬無中生有。這種造假伎倆在網上屢見不鮮，沒想到堂堂美國使領館竟也熱衷此道，並以此抹黑中國，真可謂無恥無底線。老美大概是深受其黑奴歷史的影響，至今擺脫不了奴隸思維，故以小人之心度君子之腹。正如中國網民所說，看來造謠是美國駐華大使館的主要任務。特朗普經常抨擊美國媒體製造假新聞，其實美國政客為了反華而不擇手段，比媒體製造假新聞卑鄙得多。

有人仔細研究過特朗普上台以來的言談舉止，得出結論是：其文化水平只有初中程度。這恐怕還是高估了，特朗普許多奇談怪論都是正常人無法想像的，例如向人體注射消毒液及照紫外線以治療新冠肺炎，豈是一般初中生所能理解？有甚麼樣的上司，就有甚麼樣的下屬，總統只有這種水平，其他政客也就可想而知，他們將所有心思都用在反華上，其餘統統不管。難怪美國疫情遲遲未能受控，迄今累積逾三百四十一萬人確診、逾十三萬七千人死亡，成為名副其實的「美國優先」。特朗普不得不面對現實，首次在公開場合戴上口罩，可惜為時晚矣，老美正為自己的傲慢與偏見付出慘重代價。

過去，中方對美方的惡意攻擊總是逆來順受，隱忍不發；現在則不一樣，開始針鋒相對，以牙還牙。美方宣布制裁四名中國涉新疆事務的官員，中方隨即宣布制裁四名美國的反華政客，你做初一，我做十五。雖然這種制裁姿勢大於實際，但起碼表明了立場、維護了尊嚴。