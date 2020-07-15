一年一度的書展本來是文化界盛事，但近年因閱讀風氣改變，令書展受歡迎程度，有一定的影響，但無論如何，能夠舉行一個連續七天的大型文化活動，香港人視為沙漠中的綠洲，而且對書商來說，把握機會讓積壓在貨倉的存貨傾籮賣出，能夠套現多少便多少，亦能減輕倉租支出，一舉兩得，所以書展還是一屆一屆的舉行下去，每年都吸引數以十萬計人次入場參觀。

今年不巧遇上世紀疫潮，數個月前已有人質疑，究竟在疫情未退情況下舉辦大型活動，聚集人群，隨時變成播毒溫床，而因五、六月間疫情一度緩和，所以書展當時亦宣布如期展開。可惜人算不如天算，原本今天開幕的書展，因上周疫情大爆發，如再聚集人群，根本就像玩命，病毒擴散更加無法追尋。所以部分書商甚至專家都呼籲書展要改期，但政府一拖再拖，遲遲不肯表態，拖到本周一，即開幕前兩天，書展才告正式押後，最快在九月舉辦。押後書展固然是明智之舉，但距離開幕只差兩天，可反映政府的反應是慢九拍 。

總之任何事，後知後覺，非要等到一發不可收拾，唔見棺材唔流眼淚，每次都是拖到最後關頭才作出早應該執行的決定。抗疫爭分奪秒，多一個播毒者，可能多幾十幾百人傳染。政府亦是等到周一才宣布再度收緊禁聚令，食肆一枱限四人，不准在晚上六時後堂食，這些措施在上周疫情大爆發時，早應即時執行，卻要等到過了四五天，才施施然宣布，到底有甚麼考慮，每次都不能迅速作反應呢？

即使禁晚上堂食，亦有人質疑，早上至下午，包括人流密集的午膳時間，堂食難道不會散播疫症嗎？新冠病毒是會晝伏夜出嗎？這種是典型的「做啲唔做啲」，做一半當交差。有人稱之為佛系抗疫，長此下去，真是佛都有火。