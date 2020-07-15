原定七月十五至七月廿一舉行的香港書展，因爆發新冠肺炎疫情第三波，宣布延期舉行。香港的疫情本周內日趨嚴重，最近一天之內竟然確診五十多宗，市民大眾一片惶恐，特區政府不得不出重手，重新推出禁聚令，加強管制酒吧食肆，叫停一切群眾聚集的大型活動。打算舉辦一個星期，入場人數近百萬的香港書展當然不可能如期舉行，只好宣布押後延期。

疫情突趨嚴重，書展這個特別吸引人流聚集的大型活動是否應繼續舉行，參展商有不同意見，有人可能捨不得放棄一年一度大甩賣的散貨機會，對部分小型出版商來說，書展是整年營業額的重要組成部分，一周內的銷售額可能佔全年一半以上。況且攤位一早分配定了，貨量也作好準備，沒道理拖延下去，舉辦無期，現金無法回籠。但對另一些參展商來說，疫情肆虐，書展入場人數無可避免要受限制，人數勢必大減，再無昔日人潮擠擁，爭相搶購的盛況。與其苦撐下去，不如索性叫停，擇日再辦方為上策，說法冠冕堂皇，也能討好輿論。

在疫情再爆發環境下，叫停書展是合理安排。一年一度的書展吸引人流能力極強，已成為每年的城中盛事，入場人數年年破紀錄，已是常態。書展會場中人群聚集，全是近距離接觸，最容易釀成群眾性感染；會場攤檔內的書本人人可觸摸翻閱，最適宜病毒傳播開去；書展也是典型的親子活動場所，不少家長借機會攜同子女來掃貨，拖篋大量採購，圍着攤檔選書，病毒很容易通過小朋友的手部觸摸傳播開去。要控制第三波新冠肺炎疫情，沒有任何理由不叫停書展。問題是貿發局不夠主動，出現第三波疫情依然猶豫不決，結果在各方壓力下，到書展開幕前兩天才叫停，浪費了參展商的資源。

書展的參展商在書展前要作大量展前準備，例如邀請嘉賓作者、籌備講座、組織新書發布會和簽名會。因書展是一年一度的大賣場，本地出版圖書要提早印刷備貨，外地供應的圖書要預先進口儲存，不少大型書商都租用臨時貨倉，一旦延期，要負擔更多額外租金。書商要預先組織物流人手，好定時補貨，展場要招聘僱用大批臨時工。另外展覽攤位要設計布置，一早造好大批預件，到時上場，促銷標語海報都要一早準備，這些工作起碼要耗費幾個月。

今次書展在開幕前兩天才叫停，相信參展商損失甚大，電視新聞所見，展場內攤位搭建工程已開始，如今搭建未完便要拆卸，裝修工程費用盡皆報銷，書展愈遲叫停，參展商的損失愈大。