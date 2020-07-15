送中送中，多少謊言假汝之名而行！林鄭政府拖延一星期後，終於宣布新一輪防疫措施，最辣之處莫過於規定食肆晚上六點至翌晨五點不能做堂食，只能做外賣，對飲食業不可謂不大打擊。但防疫畢竟宜緊不宜鬆，反而是黑媒炒作另一焦點更令人意難平。

港府公布，獲深圳市政府協助，安排兩間深圳公司為港人檢測病毒，先為高風險群組包括安老院員工等逾四十萬人檢測，費用全免，由防疫抗疫基金支付，而該兩間公司均有為其他國家提供核酸檢測服務，國際資格毋庸置疑。事實上，香港一直被詬病為檢測病毒量偏低，自己做不來，由國家出手幫忙，這是好事，惟爛果報大字標題「逾四十萬港人DNA恐率先送中」，在疫情失控之際再次挑撥仇中情緒，唯恐天下不亂。

那位反政府不遺餘力的公院醫生馬仲儀亦加把口，言之鑿鑿指DNA數據是相當重要的資產，市民要明白風險，「免費嘅嘢可能係最貴」云云。

唉，真係難頂！香港目前每天只能自行檢測五千餘個病毒樣本，港大學者袁國勇等人狠批為數量太少，檢測不力，今次港府終於知所應變，與深圳合作，既有效率又可以減輕成本，更可解決燃眉之急，何樂而不為？須知本港私人機構檢測收費高達二、三千元，內地只是數十至數百元；再說，到底甚麼人才會這麼恐懼「送中」？不就是心中有鬼，自己幹下反中亂港勾當的洋奴漢奸嗎？一般市民行得正企得正，何懼之有？

顯而易見，自《港區國安法》生效後，洋奴漢奸再也玩不出甚麼花樣，惟有轉而「攻心」，以挑起港人仇中恐共情緒為己任，也不理所言是否合理。若中央真要獲取港人資料，方法還會少嗎？入境處固然有齊紀錄，而以回鄉卡追蹤港人資料則更省事，有必要大費周章以檢測為名「送中」為實嗎？倒不如擔心，參加所謂泛民的初選投票，個人資料更易外洩吧。