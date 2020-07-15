新冠肺炎疫情進入新一波階段，論抗疫成績，香港再無優勢，好些歐洲國家幾千萬人口，每天數百宗確診個案，咱們幾百萬人口，一日則幾十宗個案，相比之下，香港不再較其他地方安全。過去，有專家以為這類瘟疫到炎夏即能減緩，事實上卻不然，近期香港天文台經常發出酷熱天氣警告，但新冠病菌在本地蔓延的速度，卻遠勝早前。由此可見，病毒活躍程度跟天氣冷暖的關係不大，筆者則曾提出，或許五行的變化、強弱，影響更大。

肺部五行屬金，肺炎也當以金論之。金、木、水、火、土各有司令的時節，春天木旺，夏天火強，秋天金壯，冬天水盛，土則在每季轉折之前活躍。今年的秋季在八月八日開始，及後整個季節香港都要嚴防，屆時五行屬金的新冠肺炎當權秉令，不容易應付。如今則正處於夏、秋交界的月份，五行屬土，土生金，故肺炎漸次張狂。

本月是由二十四節氣的小暑起，數至立秋前一天為止，共約三十日。今年小暑在新曆七月六日，病毒新一波爆發大抵正由該天開始。進入屬土月份，金便能得到扶助，這是從五行角度去解釋新冠肺炎疫情起伏，是耶非耶，讀者諸君不必太認真，只消作個參考。

如果據上述理論作大膽推斷，則新冠肺炎可能是在去年秋季，五行屬金的月份開始逐漸流竄，也就是說，最遲不會晚於二○一九年十月。當時會否已有小量病毒傳入香港則難說，有的話可能病況輕微，患者自行痊愈；嚴重的話，亦可能被當作其他病醫治，人們未必能察覺。

新冠肺炎若果當真五行屬金，那是否代表往後每逢碰上屬土、屬金的月份就會肆虐，要是如此，病毒豈非永難撲滅？不是的，流年一旦碰到金的墓庫出現，疫患就會入墓而終。金的墓庫每十二年出現一次，下次是在二○二一年的下半年。