新冠肺炎爆發失控，尋日新增四十八宗確診，當中本地感染多達四十宗。疫情下再添亡魂，港泰護老中心群組一名九十五歲患者病逝，令疫情死亡個案累增至八人。疫情相信未來幾日會繼續嚴峻，儘管政府亡羊補牢，前晚緊急宣布一連串緊急應變措施，好似今天起食肆「宵禁」七天，傍晚六點後禁止堂食，只准外賣；市民乘搭公共交通工具，一律必須戴口罩，違者罰款五千大元！

大型活動如一年一度文化盛事書展叫停，其他如美食節、動漫節相信要延期或停辦；甚至下月二十一至二十四日嘅香港電腦通訊節暨健康與運動科技博覽都要延期；而令普羅大眾神傷嘅六合彩攪珠又宣告無限期押後！馬季今晚跑完快活谷煞科賽收鑼！咁沉悶酷熱嘅季節，連買注六合彩電腦票發達夢都冇得玩，唔神傷就假！唔失落如失戀就呃人！

呢個廢柴政府防疫抗疫無能，衰過濠江，差過深圳，彰彰明甚，本報「正論」和同文論之詳矣！廢官防疫意識，以牛棚困貓嘅思維，抗疫梗係穿窿喇！尤其對入境者疏於防範，更令人詬病。有論者就講得啱，過去幾個月，每天睇新聞都令人有荒謬感，即使冇本地感染，幾乎每日都有外地傳入案例。好明顯係政府把關不力。

從澳門去珠海，或由珠海赴澳門，雙方均要求旅客出示健康碼或有效核酸檢測陰性證明，而香港卻「門常開」，對入境者完全冇呢方面要求。問題就喺呢度，若然香港好似澳門、珠海咁，要求入境者出示七日內核酸檢測證明，乘客登機，冇證明就唔准登機，如此一來，外地傳入個案必然可截斷。

當然，政府要把關嚴，杜絕任何「特權者」都不可以無健康碼或檢測證明而有入境豁免！粵港澳三地健康碼互認制度，一再「重新檢視」而難有推出時間，罪在港府！都係嗰兩句：廢官無能，玩殘市民！