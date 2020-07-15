美國與盟國長期以軍事力量控制中東地區，對不滿美國的伊朗採取制裁及禁運，企圖迫使伊朗歸順，但自波斯灣戰爭至今，伊朗抗美的態度從沒改變，反之，美國與盟國間的中東政策卻逐步不協調，華盛頓正研究推動延長今年十月到期的聯合國對伊朗武器禁運，並獲得沙特阿拉伯和以色列支持，可是另一陣營如中國、俄羅斯就不贊成，就連美國盟友德國、英國及法國，亦公開表態反對延長禁運計劃，再次顯示歐洲國家與美國在伊朗問題上的分歧。

伊朗位處中東重要海路進出口，原已重兵鎮守在阿曼灣及波斯灣廣泛海域，軍事上可以說是以逸待勞，強如美軍海空部隊，亦無法一下子攻破這道伊朗海陸防線，遂只能以國際勢力把伊朗圍起來再施加禁運武器制裁，企圖陰乾伊朗，但這二十多年來，伊朗不停找到生存之路，期間取得不少軍事外交突破，形成另一個陣營，怎不令歐洲盟國不擔心。

波斯灣沿岸各國均是石油出產國，有的就是鑽出來的錢，對日常消費品需求大，是商務的好客戶。歐洲近年經濟沒有突破，眼見好客被其他國家搶走不是味兒，再封鎖伊朗亦起不到作用，何不化敵為友，各取所需，造成歐洲國家與美國對伊朗的態度有分別。

即使美國推動聯合國軍事制裁伊朗，但伊朗找到俄羅斯及中國兩大靠山，軍事貿易打通經脈，何來畏懼美國及盟國制裁。伊朗多年來在北部與俄羅斯軍隊合作，已佔據該國北部，最近在經貿上成功取得突破，與中國商討一項為期廿五年的協議，將使伊朗受益於中國強勁經濟，並有助加強兩國夥伴關係。

在軍事上，伊朗革命衞隊海軍在波斯灣和阿曼灣沿岸及離岸建立多個地下導彈城，同時部署遠程導彈及製造新型軍艦。長期受壓的伊朗轉靠中、俄，歐洲國家不會眼巴巴看着中東這塊肥肉但無法下嚥吧。