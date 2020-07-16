功夫茶：保就業亂派錢　審批形同虛設

廢柴政府樣樣得把口，抗疫就話做到「張弛有度」，唉，又係老鼠跌落天秤，自己讚自己，知唔知個「醜」字點寫㗎？阿姐，依家防疫抗疫漏洞百出，受罪嘅又係市民大眾！咪咁大官威啦，又廢噏若然疫情再爆個七彩，不排除全禁堂食喎，話之你街坊小店和大酒樓蝕到趴街！反正本官有家廚，在家食飯話之你外面洪水滔天！

廢官做嘢向來自以為是，庫房有錢就是任性！呢，補貼僱主支薪嘅保就業計劃，新一份獲批補貼嘅僱主及企業名單中，新增最少三十五間公司出現零僱員，早前已有多達一百五十四間企業存在同樣問題，你話奇唔奇！換句話講，即係有近一百九十間公司嘅承諾受薪人數為零人，包括獲發二十一萬元補貼嘅韓國餐廳、獲發五點四萬元嘅金融科技公司等。

阿哥，零員工喎？唔通佢哋識隱形大法？根據計劃，相關僱主必須重新聘請員工，並將工資補貼全數用喺支付今年六月至八月嘅僱員工資及為他們作強積金供款，否則政府可收回工資補貼。依家個個見政府審批無準繩，魅影鬼聲又批，有殺錯，冇放過嘅遞一遞紙，又批，反中亂港嘅更加即批！一句講晒，有懵唔博，有食唔食豈不是自己搵自己老襯，罪大惡極？政府講到自己會「揸正來做」，咪話功夫茶唔提醒，千祈唔好烏啄啄，任人將！

喂！廢官，今趟保就業已經係第四批喇！廢柴政府之前被社會輿論及學者鬧爆，話審批亂晒大龍，有啲大企業又不至衰到貼地，卻獲得億億聲嘅補貼。嗱！更離譜嘅係，好似叛國禍港走在最前線嘅壹淫媒，都獲批補貼近三千五百萬元，阿爺掃敵唯恐不及，冇靈魂政府就如盲婆餵奶係咁塞佢啜多啲多啲再多啲，情願佢嘔奶都唔怕畀人笑，難怪有人話「反中亂港招財進寶，愛國愛港乞食到老」！世事之荒謬，恐無過此者！

嗱！又好似因管理不善，燶到穿晒窿嘅國泰航空及旗下多間公司，就獲批合共近六億八千萬元補貼，係計劃中獲得最多補貼嘅企業，涉及員工逾二萬五千人，亦係繼上月獲港府注資二百七十多億元後再獲公帑資助。國泰食水最深，食相更難睇！一鋪保就業袋成七億個大洋，竟然對是否裁員一直避而不答，完全唔知乜叫做履行社會責任，難怪有學者批評，偏袒國泰如同倒錢落海，質疑對其他私人公司不公！

各位街坊，廢柴政府保就業都搞到亂象叢生，審批兒戲，呢啦！連黃到出汁嘅港大、城大學生會申請「保就業」計劃都照批，佢哋「失業」咩？係唔係依家國安立法再難上街做「火魔法師」吖？一於「保就業」方便有機會再戰街頭？功夫茶真係冇眼睇，廢官審批亂龍，都真係好過中六合彩！