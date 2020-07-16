正論：員工飯堂一刀切　廢官抗疫堅離地

港府廢官不食人間煙火，早已鬧出無窮施政笑話，惟在疫情失控的艱難時期仍不脫「堅離地」作風，擾民還是其次，抗疫弄巧成拙才是最大問題。新一輪防疫措施昨日生效，包括禁止所有食肆晚市堂食，只能外賣，連位處偏遠且不對外開放的員工飯堂也一刀切受限。好好的飯堂放着不用，員工被迫在寫字樓買外賣進食，衍生衞生及環保問題。好做不做，思慮不周，不是典型的廢官思維是甚麼？

新冠肺炎第三波疫情在港全面大爆發，茶餐廳群組成為一大播疫源，港府拖延一星期後終於接納專家意見，推出嚴厲防疫措施，當中最辣莫過於規定所有食肆「晚六朝五」禁止堂食，由昨日起維持一星期。原意是希望減慢以至切斷食肆的傳播鏈，惟此舉對餐飲業打擊極大，料整個七月損失達三十億港元，何況禁令只針對晚市，午市仍容許堂食，抗疫效果備受質疑。

當然，長痛不如短痛，要是七日後疫情真的受控，這種陣痛很值得，問題是，廢官推出政策永遠只看表面，不理細節，完全不知執行起來有何困難，連不對外開放的公司員工飯堂也一刀切被禁晚市堂食，矯枉過正，添煩添亂，叫晚上辦公的市民情何以堪？

政府列明，獲豁免食肆只包括在醫院、寄宿學校、政府處所、警署等食堂食肆，以及由政務司司長指定的餐飲業務，例如中央在港所設辦事處內的餐飲業務、港鐵和巴士公司員工餐廳、貨櫃碼頭員工餐廳，以及為機場和航空業提供的餐飲服務等，一般員工飯堂並無獲得豁免。的確，市面有不少工廈飯堂，明明牌照只容許招待員工，卻違規打開門做街客生意，港府不准這些飯堂獲得豁免無可厚非，惟事實不是只有這一面，很多位處新界等偏遠地區的公司需要晚間辦公，周遭沒有食肆，員工除了在公司飯堂進食，沒有其他選擇，這類公司飯堂為何不獲豁免？

正如立法會議員指出，這些飯堂不對外開放，環境比街外食肆還要衞生，且嚴格遵守每枱四人的社交距離，看不到一刀切的理由。港府矯枉過正，結果員工不能在飯堂進食，被迫買外賣到枱貼枱的辦公室內進食，既引起衞生問題，外賣盒等垃圾難以分解，更會加劇堆填區壓力，造成環保問題，簡直得不償失。以位處大埔工業邨的東方報業集團為例，正正是港府擾民政策下的受害者，立法會議員葛珮帆親身參觀東方員工飯堂後，大讚環境衞生且符合法例要求，批評港府要廿四小時運作的傳媒瞎折騰是「堅離地」。

無獨有偶，立法會內務委員會昨日舉行特別會議，港府此一反智舉措成為議員炮轟焦點，政務司司長張建宗最終跪低，承認部分公司位處偏遠地區，員工較難到其他餐廳買外賣，亦明白夜更工作的員工有需要到公司飯堂用膳，會重新檢視有關限制云云。早知今日，何必當初，要是廢官制訂政策時可以稍有常識，可以先用腦袋思考，又豈至於鬧出無窮笑話，激起沸騰民怨？必須強調，張建宗所謂的檢視並不足夠，講多無謂，行動最實際，當務之急是即時修正錯誤，豁免合資格的員工飯堂晚市禁令，不要死不悔改，一拖再拖，在防疫要緊關頭再添波折。

再說，抗疫如打仗，港府新一輪防疫措施本來已是姍姍來遲，一星期後疫情能否受控，沒有一個專家敢寫包單，故這一仗事關重大，必須精準打擊，嚴的地方更嚴，擾民的地方減至最少，這樣才能凝聚民心，團結抗疫，不讓病毒有可乘之機。昨日本港再新增十九宗確診個案，當中十四宗屬本地感染，並有兩人死亡，令死亡人數增至十人，另有三十多宗初步確診，反映疫情仍是極其嚴峻。廢官一味後知後覺，頭痛醫頭，怎能不令人擔心抗疫事倍功半，適得其反？

本報已多次提醒，奇災巨禍往往在不知不覺間降臨。不過短短廿多日，香港疫情由放緩至失控，簡直是兩個光景，足證本報並非杞人憂天。港府麻痹大意，永遠不懂吸取教訓，固然是疫情失控的主因；市民放鬆神經，掉以輕心，同樣是不爭的事實。姑勿論如何，香港已沒有多餘時間蹉跎，外有美國制裁威脅，內有疫魔肆虐及反對派奪權圖謀，值此危急存亡之際，港府若然連抗疫都應做不做，不應做的偏要做，那麼，香港淪陷勢必一語成讖！