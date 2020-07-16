世界視線：緊跟美國指揮棒　英國終封殺華為

英國首相約翰遜日前表示，決定禁止華為參與5G網絡建設，電訊商今年底起不准買入華為的5G組件，並要在二○二七年前拆除所有華為5G設備。文化大臣杜永敦承認，美國政府對華為實施制裁是重大轉捩點，令華為不能再保證設備可穩定供應，等於間接承認，英國封殺華為，根本非關所謂「網絡安全」，而是華盛頓施壓的結果。

英國在封殺華為問題上，一直以來首鼠兩端，企圖在自身網絡發展與不得罪美國之間走鋼索，一時說允許網絡商使用華為技術，一時又說華為是「潛在敵國供應商」，再到如今宣布對華為進行徹底封殺，英國政府最終還是被迫跟隨山姆大叔的指揮棒起舞。

英國對待華為態度反覆無常，正好說明後者對當地網絡建設的重要性。英國電訊（BT）估計，如遵守現在華為設備用在流動網絡非核心部分不超過三成五上限，所需成本約五億英鎊，完全放棄華為設備，付出成本將更多，亦將令光纖互聯網接入英國家庭的計劃遭到阻延；英國政府亦公開承認，封殺華為將令當地推出5G網絡時間推遲兩至三年，並將增加二十億英鎊開支。

然則英國在華盛頓的壓力下低頭，卻不見得可指望得上美國的幫助。特朗普去年曾呼籲，美國科企要急起直追，率先發展6G技術，被不少專家批評為不切實際；專家估計，5G仍然是未來的主流，6G標準化最快也要二○二八年前才出現。

相對於英國向華府全面跪低，德國在拒絕制裁華為的「抗壓力」明顯較強，柏林當局重申，除非有證據顯示國家安全受威脅，否則不會制裁特定廠商。當然，天下沒有免費的午餐，德國人逆美國人的旨意，必會爭取更有利的合作條件，包括要求華為提供較競爭對手更佳的5G網絡服務，確保德國的領先地位。由於脫歐後的英國要跟美國重新商討自貿協定，只能進一步淪為對方的「跟班」，想當初以約翰遜為首的「脫歐派」政客，一再宣傳英國脫歐後將有更強的自主能力，如今看來只是美麗的謊言。