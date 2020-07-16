回歸後，反對派勾結外國勢力奪取香港管治權的首個戰場，是立法會，如此就能控制立法權，迫使香江府衙、行政長官按照他們的主張管治施政，實現其將香港從中國分離出去之目的，並在這個過程中影響內地政局，「和平演變」中國。

他們清楚，也只有「和平演變」中國或曰對中國實施「顏色革命」成功，他們將香港搞成為「獨立的政治實體」或「港獨」的目標，才能達到。

然而，要在這個戰場打贏，奪權成功，就要利用選舉，煽惑選民。在香港實施「一國兩制」的條件下，在中國和香港被英夷統治長期分離、充斥反共恐共、崇洋媚外思潮的情況下，以「逢中必反、為反而反」為主要手段，反對派在選舉中屢屢得逞也。

只是回歸之初，他們的「逢中必反、為反而反」的手段還不敢隨便「違法達義」，只敢在守法和守規則下鼓譟和行動。

漸漸的，他們覺得過癮了，時間拖得太久了，於是提速，橫衝直撞，拚命鼓吹「違法達義」，用佔領行動、黑色暴亂，用恐怖活動把選舉催逼成歇斯底里的奪權瘋狂、製造仇恨、撕裂社會，摧殘公平公正。與此同時，他們在立法會內沒完沒了的拉布、攬炒、大肆搗亂破壞，視立法會內的一切規則如無物，裏應外合的為立法會奪權大造聲勢。

這場仗打到今天、打到九月選舉就在眼前，他們的陰謀陽謀就要得逞。日前，他們完成了「35+」初選，這一步似乎就更有把握和底氣了。然而，此時此刻，他們也遇到了《港區國安法》，他們奪權立法會的目的和所為皆在此法籠罩之下，香江府衙、行政長官和朝廷駐港機構皆聲明他們的行為和活動干犯了國安法，須展開深入調查，依法查處。

事實上，反對派立法會初選干犯了國安法實乃「表面證供」明顯成立，當局對「戴耀廷團夥」對參與「初選」之人應速拘捕。他們已撞正國安法槍口，就看槍手何時扣動扳機也。