針對反對派日前舉行所謂立法會「初選」，中聯辦及港澳辦齊聲指摘涉嫌違法，並嚴厲譴責策劃這場鬧劇的戴耀廷圖謀在港發動「顏色革命」，奪取本港管治權。

沒錯，反對派出盡九牛二虎之力，就是為了奪權，不僅要令立法會變天，而且要徹底割裂行政立法關係，將香港變成獨立政治實體。他們搞「初選」已有操縱選舉及侵犯私隱之嫌，何況公然宣稱要控制立法會，否決財政預算案及所有政府議案，癱瘓施政，顛覆政權，單是這一點已涉嫌違反《港區國安法》。

最不可思議的是，戴耀廷因非法佔中被判囚十六個月，目前正保釋等候上訴，竟然還能明目張膽地興風作浪，可見香港法治是何等兒戲。不是說國安法可以斬妖除魔嗎？為何遲遲不見當局採取行動？說到底，禁而不止，則刑罰侮。國安法無疑是一把尚方寶劍，但如果懸而不用，寶劍也會變成廢鐵。戴妖之流之所以如此猖狂，既是因港府姑息縱容，更是因國安法雷大雨小。中央駐港國安公署已經掛牌，港府國安委員會亦已成立，萬事俱備，只欠行動，到底何時才能亮劍？不難想像，如反對派陰謀得逞，真的奪取立法會過半議席，港府施政勢必徹底癱瘓，到時亮劍恐怕為時晚矣。當然，萬一到了這個地步，意味一國兩制一拍兩散，中央也就沒有甚麼好顧慮。反正《基本法》解釋權及修改權皆屬全國人大，中央大可推倒重來，重新修訂遊戲規則乃至整個體制，到時是否維持一國兩制已不重要。一國兩制只是權宜之計，是特定時空下的特定產物，並非一成不變。中央允許香港維持資本主義制度，但絕不允許以兩制凌駕一國，當一國兩制走向對抗衝突，中央只能選擇放棄兩制，保護一國。

反對派和外部勢力不是聲稱一國兩制已死嗎？那就讓他們求仁得仁吧，也許一國一制才是香港真正出路。