俗語有云，不怕不識貨，最怕貨比貨 ，要了解特區政府的運作水平有多差勁，最簡單是與鄰近地區相比，尤其是同一課題，例如抗疫成效，實在相差太遠，粵港澳三地健康碼遲遲未能成事，全因香港疫情反覆在拖大家後腿，拖了數個月，人家疫情早穩定受控，也想盡快開放關口，所以澳門已經率先行動，把北京和湖北省從病毒高風險地區名單中剔除，內地所有城市居民入境澳門，將不再需要進行十四天的醫學觀察。同樣地，從粵澳口岸進入廣東省人士，持有兩地發出的健康碼，亦不需集中隔離十四天醫學觀察，換言之，粵澳已經有限度互通，對於兩地市民恢復來往，跨出一大步，亦為各自經濟復甦打了強心針。

作為香港人，除了羨慕與妒忌，不禁想問，我們何時才能免檢疫入境澳門及內地呢？答案是天曉得，連特區港府能否遏止目前新一波疫潮也不知道，人家要把關，只能抱歉地說句愛莫能助，而且因應香港疫情，更收緊入境政策，所有經港珠澳大橋由香港入境澳門人士，需要出示七日內新冠病毒核酸檢測呈陰性的證明，入境後亦要繼續接受十四日醫學觀察。

也難怪澳門入境措施加辣，香港政府抗疫措施錯漏百出，連市民及機構也身受其害，避免波及惟有敬而遠之。新近惹人非議的莫如收緊禁聚令一刀切，不少公司內設員工飯堂，方便僱員可隨時用膳，特別是位於偏遠地區，員工較難到其他食肆買外賣，這些飯堂並沒有對外開放，可以控制衞生情況，但在禁令下昨日卻要像外面的食肆在指定時間內不准堂食，反而警署餐廳獲得豁免，當中準則何在？實在令人大惑不解。警員執勤面對公眾，染疫風險較一般行業高，之前亦有確診個案，難道為了方便就可以罔顧播疫風險？各界紛反映這政策的荒謬，政府高層說會重新檢視，希望不要拖到禁令限期滿了吧。