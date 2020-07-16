中國頒布《港區國安法》後，以美國為首的幾個國家作嚴厲回應，其中最令人注目，是向自己國民發出針對香港的旅遊警告。

美國國務院率先向身在中國的美國公民發出電郵，表示他們可能在無法得到領事保護的情況下遭拘留，亦可能因涉及國家安全的原因，面臨長期審訊及拘留。美國公民可能因傳送批評中國政府的私人電子訊息，遭中方安全部門人員拘留或驅逐出境。美國國務院也呼籲，在香港的美國人可能面對被監視的風險，及當地政府維持法律和秩序以外的任意執法，根據港府的說法，港區國安法針對分離或顛覆國家政權和恐怖主義的活動和組織，以及干預香港內部事務的外國或外來勢力。

中國的國安法早在二○一五年頒布，實行多年，美國對身在中國大陸公民的警告了無新意，他們針對的是香港，可惜未見清楚解釋，為何在香港旅遊和居住的美國公民會因港區國安法被監視，以及面對任意執法。

澳洲官方外遊資訊網站則加強對香港外遊警示，除繼續維持原來因新冠肺炎疫情而列出不予鼓勵前往級別外，同時提醒旅客，港區國安法已於七月一日生效，由於條文可被籠統詮釋，旅客有機會於無意圖下觸犯該法，最高刑罰可達終身監禁。其實他們不外指摘港區國安法定義含糊，國民遭扣押的風險可能增加，故呼籲公民不要前往香港。

英國外交部亦更新旅遊提示，提醒國民法案實施後，在香港被拘留的風險有所增加。英國外交部官網指，港區國安法於七月一日生效，條文針對分裂、顛覆、組織及煽動恐怖活動、勾結外國政府等罪行。根據此法，北京在某些情況下可在港拘留觸犯人士，最高刑罰是終身監禁，非香港永久居民，若觸犯此法，被拘留或遣返的風險將有所增加。英國外交部的提示倒是實情，出乎意料沒有加鹽加醋的推測。

加拿大宣布，國民去香港可能因涉及國家安全為理由，被任意拘留，或被引渡到中國大陸。加拿大說得較為簡單，他們特別強調國民如被指犯法可能引渡到中國大陸。

德國亦更新了旅遊警示，呼籲在港公民注意言論， 避免觸犯法例。德國外交部在最新的香港旅遊安全資訊指，港區國安法對分裂、顛覆、恐怖主義和與外國勢力勾結等罪的定義「含糊不清」，最高可判處無期徒刑，而在港境外的外國人也可能犯法。德國人基本上是覺得法律寫得不清楚。

總結各國的旅遊警告，主要是指法律寫得含糊不清，可被籠統詮釋，執法人員可能任意執法，並未見對有關法律作具體批評。