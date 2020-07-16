《港區國安法》一出，小漢奸黃之鋒嚇到腳軟，但欺善怕惡的本性依然不變。早前有記者透過臉書私訊小漢奸就國安法查詢回應，留下姓名、電話及報社等個人資料，詎料因為該記者不屬「友好傳媒」，他即在臉書公開記者的姓名、電話等個人訊息，煽動支持者網上欺凌，結果記者連日來慘遭暴民滋擾，不得不報警求助。

小漢奸無品不足為奇，奇就奇在此等涉嫌觸犯私隱條例、踐踏新聞自由的行為，有關機構及組織居然視而不見，默不作聲。先說香港記者協會，打着新聞自由和捍衞記者權益的名義，一直在反修例黑暴中與假記者沆瀣一氣，譴責警方不遺餘力，高層甚至與漢奸黎又是飯局又是遊行，簡直不務正業。現在好了，有本港記者的採訪自由明顯遭侵犯，連個人私隱都被公開，為何不跳出來譴責？只因小漢奸是自己友，而該記者所屬傳媒不是自己友便有差別待遇嗎？要是被公開個人資料的是爛果毒媒記者，公開資料者是建制中人，你道記協會「搞大佢」，還是「一視同仁」詐作不見？

當然，記協選擇性失明早就見怪不怪，尤其是漢奸黎為其大金主，同反對派政客的關係又千絲萬縷，走狗當然不會咬主人。然則，收公帑出糧的私隱專員公署有沒有做好份工？記者私隱慘遭小漢奸公開竟毫無反應，同去年有警員在暴亂現場向鏡頭展示記者個人資料，私隱專員黃繼兒立即跳出來指摘為犯法有如天壤之別。

更不必說，黑暴至今有大量警員及他們家屬的私隱被人放上網，黃繼兒除了推說公署是無牙老虎，可有採取過執法行動？到頭來還不是靠警方申請禁制令自保？早前警方持手令搜查香港民意研究所，又被反對派扣上政治打壓的帽子，卻隻字不提該研究所懷疑沒有銷毀多年前涉及警隊的調查資料，令大量警員資料外洩。相較起來，私隱公署的沉默比記協護主更可恥！