立法會選舉在即，反對派剛舉行過所謂的初選，結果問題叢生。是次選舉宣稱公平、開放，其實不然，更莫說它是否合法。選舉前缺乏主流傳媒廣泛報道，不是終日在網絡世界上游走的人，未必知道有這樣一回事。譬如我家有一位中年鐘點傭工，是香港人，她平時鮮少上網，對這場「大龍鳳」便知之不詳，就算想投某泛民主派候選人一票，也沒機會。

這一場選舉代表性不足，權當遊戲尚可，偏生反對派較真，將會依照初選結果去為立法會選戰布局。且看各區中選出的所謂票王，都是些甚麼貨色。港島區得票第一的是許智峯，在今屆立法會，他堪稱第一丑角，曾經搶奪女性職員的手機，躲進男廁細看當中訊息。在正常、成熟的民主社會，這樣的人老早給踢出局，但在是次初選，他卻在港島區奪魁。選舉結果有多公正、合理，於斯可見。

新界西的票王是朱凱廸，不久前他才在莊嚴的議事堂上潑腐臭液體，行為一如頑童，跟許智峯可謂「一丘之貉」。新界東得票最多的是何桂藍，我敢打賭，香港大部分選民都不知道有這一號人物。她得二萬六千多票，甚麼楊岳橋、林卓廷都要瞠乎其後，為民主事業打拚多年的梁國雄則只得八千多票，在該區排第九名，按理已無緣出選。選舉不是看候選人的經驗、功績，而是貪圖新鮮感，寧不悲乎？

九龍東得票第一的是黃之鋒，九龍西第一是岑子杰。二○一四年的「佔領行動」，去年的「反修例」風波，都弄得「天下」大亂，二人分別是兩次亂事的領軍人物。

假如宋代的王室試行民主選舉，但經常獲選入朝的不是李綱、司馬光一類老成謀國之人，而是宋江、方臘式唯恐天下不亂的造反派，你道這樣政局能長治久安嗎？

可惜香港的民主選舉，正走上危險之路。