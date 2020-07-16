中美關係跌至冰點。早前美國白宮發布了一項由特朗普簽署嘅公告：暫停部分中國學生和訪問學者進入美國。美國媒體報道，美國政府正計劃取消數千名中國研究生學生簽證，這些學生本科畢業於「和中國軍方有直接聯繫」的院校。有關政策如落實，將會有約三千名學生受到影響，雖然這個數字只佔三十六萬在美中國留學生的不足百分之一，也將產生重大影響。特朗普一向疑神疑鬼，擔憂這些學生有可能為中國政府從事情報工作以交換學費補貼。數據顯示，在三十六萬中國在美留學生當中，百分之四十二學習理工科專業，如果「驅逐」禁令同樣生效，這些學生的學習、工作和生活都將受到巨大影響，同時也將影響中國學生赴美學習嘅意向。

事實是白宮藉新冠肺炎疫情嚴峻，頻頻向留學生開刀。呢，華府日前宣布，若果外國留學生就讀嘅大學，復課後全面改為網上授課，佢哋將不會獲赴美簽證，已經身處美國的則要離開。喂，留學生並非白白來「學藝」，佢哋要交不菲嘅學費㗎！美國佬視留學生如仇讎，咁搞法，盞益英國各大學啫！

早前英國媒體報道，受疫情影響，英國大學預計將失去二十三萬生源，直接學費損失高達二十五億英鎊。據悉英國大學平均所有收入嘅百分之十七，約六十億英鎊都來自國際生。美國佬趕客，英國各大學應該係最大受益者，至少可稍為填補吓因疫情而不斷擴大嘅財政窟窿。

特朗普視中國留學生為「間諜」，要趕絕佢哋，從這點已可看出中美關係確惡劣。當年列強想瓜分中國，有論者認為，美國曾讓中國人較有好感的，譬如庚子賠款，它就「慷慨」地分批次退回，成立了現在的清華大學，並且資助中國學生赴美留學，為中國培養了一大批具有現代意識的精英，胡適便是庚款留學嘅一員！美國這「強國」，如今看來愈來愈小家子氣！