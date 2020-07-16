美國在通訊發展上再次顯露要當話事人角色，眼見華為在各國取得發展，將有助內地與各國增進關係，便在華為踏足美國的過程中，處處找問題阻撓，聲稱華為是政治間諜工具，會竊取各國機密以利北京，影響其他國家採用華為協助發展最新的5G建設。

英國首相約翰遜早前下令要求當地在二○二七年前，完全將中國電訊設備商華為從英國5G網絡建設中剔除，明年起亦不可再購買華為的5G組件與設備。華為認為英國的決定是源於美國貿易政策，不是安全問題，將審視後續發展，但提醒英國喪失成5G領先國機會，排除華為亦使該國5G網絡全面覆蓋延遲十八個月，經濟損失約二百九十億英鎊（約二千八百億港元）。

法國不全面禁止使用華為設備，亦不阻止華為參與當地5G網絡建設，但敦促電訊公司，若未使用華為設備就盡量避免使用，這亦顧及華為遭美制裁而無法獲取最新的晶片使用，能否履行所有通訊技術所需。

科技巨輪是不會停下來，華為在發展5G通訊已到成熟階段，無論效果、效率及成本，都具優越性，令不少國家接受華為建立5G系統，亦令華為成歐美貿易角力的磨心，但通訊科技發展一日千里，一兩年後華為隨時取得突破，令世界通訊業大翻天。

如英國決心跟華為斷絕關係，就應立即將華為剔除於該國電訊市場，不需明年起不再購買華為5G組件與設備，再過七年才令華為在英消失，這顯然是用時間綑綁華為與英美貿談。英國若全面開放市場給華為，就減少跟美貿談彈藥，現時吊住鹽水，是告訴美國如減低英國產品輸美稅率，就會收緊華為在英的擴張空間。法國同樣借華為做籌碼，因美國研究增加法國高消費品進口稅，談判時碰上高稅率，法國就放鬆華為的限制，英法兩國對華為的寬緊，壓力返回美國一方，減稅才是目的。