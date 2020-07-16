反中亂港陣營在過去的周末及周日，一連兩天搞的初選，明顯是兩個「偷」字。毫無誠信可言，成功鑽了選管會採取隻眼開、隻眼閉縱容態度的空子。

第一個偷字，是偷步展開全面的選舉工程，違反公正、公平的競選大原則。第七屆立法會改選報名在本周六才正式開始接受提名，而反中亂港陣營的候選人，在上周已全面展開競選宣傳活動了，這不是百分百的違反選舉法例公正、公平原則的話，又是甚麼呢？

選舉法例清楚規定參選提名人必須在開始提名的提名期內，由本人填妥參選的法定表格，提供法定提交的資料，並繳交選舉按金待選舉主任接納批准後，才正式成為候選人。而候選人進行競選活動的宣傳品，包括海報、單張、橫額等等的樣本和數量在發出前必須向選舉主任申報。選舉細則的有關規定的目的，是確保競選是在公平的情況下進行，防止不公道、不公平的違法越軌行為。可是反中亂港陣營舉辦的初選，讓全部擬參選者違反上述的簽署法定聲明和宣傳品申報的規定和程序，同時涉嫌發表虛假聲明，聲稱自己是某區的候選人。對此，選管會和廉政公署必須嚴肅執法追究。擬參選立法會的候選人有法律責任，策劃組織偷步初選的戴耀廷和區諾軒等主事者也有法律責任。有關初選的資金來源涉嫌提供利益及操控，影響立法會選舉結果，違反公正、公平和涉嫌行賄受賄等問題，廉政公署絕對不能袖手旁觀、視若無睹。

眾所周知，第六屆立法會因反對派議員瘋狂拉布，致使政府十多條法案（未包括政府早前已自行撤回的）被拖延至閉會前，整個立法會的財委會和大會都加班、加時、追落後。反對派議員卻同會外的「35+」攬炒眾投配合得天衣無縫，只留少數一兩個人留守會場，不時以點法定人數製造流會拉布，變相綁架了建制派議員要一個不能少地留守會議廳，而反對派爭取連任者則可抽身落區拉票。真是令人氣憤難平！

第二個偷字，是偷換概念、偷樑換柱。反中亂港陣營的初選，無論從候選人的所有文宣，包括橫額、海報、旗幡、單張，以至拉票錄音都全部統一口徑，呼籲市民出來投票反極權、反專制、反打壓，甚至「反國安法」，宣稱「逆權之戰」、「五大訴求」、「時代革命」等等。誤導市民正式選舉，製造拉票效應；藉投票搜集市民的個人資料為日後正式投票時催票、配票用，雖然戴耀廷說投票結束後會銷毀，但沒有邀請私隱專員派員獨立監察，戴某的「口講口賠」何足信哉？藉偷步競選工程在全港推動「偷心」洗腦，煽動反政府、反專制、反打壓、反逆權等反對現行政制的叛逆思潮和不滿極端情緒，延續黑色暴亂的顛覆政府逆流，以圖實現戴耀廷早已宣稱「真攬炒十步」的顛覆奪權大計，完成港版「顏色革命」的終極目標。對此，駐港國家安全公署、香港維護國家安全委員會、警務處國家安全處等執法機構都絕對不能坐視了。

偉人毛澤東有句名言：「掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。」法治莊嚴，要執法才有效果。