功夫茶：死都推明日大嶼　偷雞唔到變大愚

廢官無能，懲罰市民！香港養一大堆食塞米嘅廢官，死牛一邊頸，永遠唔識變通！大佬吖，眼前無路就回頭啦！係都要盲舂舂向前衝，結果衝落個鱷魚潭，骨都冇得剩！應了「好一似食盡鳥投林，落了片白茫茫大地真乾淨」。呢，功夫茶講緊本屆立法會今日就結束，之不過財委會嘅議程仲係「大塞車」，需要係咁加會審批，點知政府又想博大霧喎。

鬼咩！淨係為阻國歌法三讀，反對派屎尿盡出，一味拉布，有乜辦法待批嘅民生經濟議程唔大塞車吖！喺抗疫財赤下，大家都以為政府知驚，或已放棄一啲備受爭議嘅工程項目。淡淡定，有錢剩嘛！點知涉款約五點五億個大洋嘅「明日大嶼」計劃中嘅交椅洲中部水域人工島研究，忽然出現喺最後一次嘅財委會議程上！

睇嚟發展局局長黃偉綸諗住博一博「偷雞」上財會，阿哥，唔通呢招叫「出嚟威，識搶咪」？之不過，連財委會主席陳健波咁好波嘅主持，都話「凍過水」！功夫茶相信又係偷雞唔到蝕把米嗰隻。冇嘢㗎，依家民生多艱，政府抗疫甩漏，搞到市民冇啖好食，又再出現末日恐慌現象，高危疫區嘅市民又去超市狂掃物資，排隊爭購口罩，如此困局，廢官不知順民心，仲搞耗盡萬億儲備、「海市蜃樓」嘅「明日大嶼」？

嗱！有關議程原本已經消失，點知又忽然上咗今日議程「尾二」。畀人嘅感覺係政府想盡快通過呢項極具爭議嘅項目，或者以為可以側側膊唔多覺，真係想創你個心吖！想陰乾庫房？第日唔好話派錢，派粒鹹豆都難咯！

廢柴政府漠視民意係都要強推「明日大嶼」呢個分分鐘變「明日黃花」嘅計劃，明明可以引用《收回土地條例》，向持有農地嘅發展商大規模收回新界棕地及農地，以作為公營房屋和過渡性房屋嘅土地來源。嗱！有環保團體亦曾發起聯署，要求政府優先發展棕地，放棄「明日大嶼」方案，以保護海洋生態。

講真，淨係交椅洲中部水域人工島研究，即使畀廢官「偷雞」通過如期展開，都要二○二三年中才完成，政府可望喺二○二五年展開首階段填海工程，目標係讓首批居民喺二○三二年入伙。阿哥，咪玩喇！十年人事幾番新，以近期政府喺大型基建嘅錯漏百出、超支超時，「明日大嶼」豈能不變「明日大愚」？四十年後許你一個「五星級的家」有荷蘭用？唉！少年子弟江湖老，望住公屋見骷髏！單身阿叔望上樓，但見於今腐草無螢火，終古垂楊有暮鴉吖陰功！

廢官，唔好用瞞和騙，造出奇妙嘅逃路來，而自以為正路！面對現實，咪成日堅離地，一味神遊太虛，成日諗住偷雞去搞失民心又失幾噸金嘅「明日大愚」，快快叫停，否則點止蝕把米咁簡單吖！