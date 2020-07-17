世界視線：化教堂為清真寺　土國欲霸亞非歐

土耳其總統埃爾多安無視西方國家反對，把舉世聞名的伊斯坦布爾聖蘇菲亞大教堂，由博物館改為清真寺用途，無疑在業已紛亂的國際局勢中，又點燃了一條宗教衝突的導火線。在新冠肺炎疫情後沉寂多時的教宗方濟各日前公告信眾，事件令他「非常沉痛」。

聖蘇菲亞大教堂竣工於公元五三七年，不僅是拜占庭時期伊斯坦布爾的大教堂，亦曾是世上最大的基督聖殿。一四五三年，土耳其人攻陷這座城市並建立鄂圖曼帝國，把大教堂改成清真寺，直至上世紀初。

一次世界大戰導致鄂圖曼帝國崩潰，土耳其於一九二三年建立現代意義的共和國政體。雖然該國民眾仍以信奉回教為主，但國家的政治精英們卻致力建立世俗化政府，以便與西方接軌，因此在一九三五年，聖蘇菲亞大教堂被闢為博物館向公眾開放，自此成為伊斯坦布爾的觀光勝地，亦成為土耳其作為歐亞橋樑的文化象徵。

正因為聖蘇菲亞大教堂舉世皆知，它被闢為清真寺所產生的政治、宗教和文化意義是空前巨大的。事件反映埃爾多安已經徹底拋棄過去近一個世紀，土國精英政教分離的世俗政治理念，並旗幟鮮明地率領國家重回伊斯蘭化。

埃氏此舉有多方面的政治盤算，就目前來看，他似有長期執政的打算，把大教堂改為清真寺，可以鞏固回教徒對他的支持，藉此壓制國內的世俗和開明派政治對手。只有達成長期執政目的，他才可進一步完成其泛土耳其政治宏願，把影響力由中亞擴展至整個中東北非，成為橫跨亞非歐三大洲的「洲際霸主」。

要達成上述宏願，埃氏還需要爭取回教世界的支持。尤其是在出兵利比亞之後，他已觸怒埃及、沙特阿拉伯等主要中東北非國家，以及法國、俄羅斯等歐洲國家。此時把大教堂改為清真寺，無疑象徵土國舉起了反抗「十字軍」的旗幟，既可感召埃及、沙特等國的回教徒，又可離間這些國家與歐洲的反土聯盟。只不過，這囊括亞非歐的一步大棋，最終會否演變成「蛇吞象」，結局有待未來分解。