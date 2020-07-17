正論：防疫朝令夕改　跪低自取其辱

早知今日，何必當初！港府推出新一輪防疫措施，當中以「晚六朝五」禁食肆堂食廢招激起的反彈最大，尤其是不對外開放的員工飯堂也受此限，令打工仔無啖好食，更是擾民至極。在本報不平則鳴下，「禁堂食令」生效不足廿四小時即告跪低，港府昨日公布豁免員工飯堂有關安排，讓人再次見識何謂朝令夕改，何謂推出一項跪低一項，何謂自取其辱。幾可斷言，若沒有第四權嚴格把關，港府防疫穿窿必然更難修補。

就禁堂食令廢招，東方報業集團昨日公開向港府發出五大問。第一問，是否晚上六點後新冠病毒才出現作惡？第二問，政策是否倉促決定，並無考慮實際情況？第三問，政府是否歧視夜更員工，忽略廿四小時工作制員工的需要，導致夜更員工苦無地方用膳？第四問，若員工飯堂改作外賣，大量的外賣盒將衍生更多的廢塑料，防疫未成，會否又爆環保災難？最後一問，外賣造成的大量廚餘，若周圍棄置招來老鼠曱甴，引發其他衞生及鼠疫問題，政府該當何罪？

可以說，每一問都道出無數市民心聲，每一問都反映港府施政離地，每一問都足以令廢官無地自容。怯於眾怒難犯，港府在東方發出五大問不久終於宣布補鑊措施，即時豁免不對外開放的員工飯堂禁堂食令，而食肆只要標示清楚，員工同樣可在餐廳指定區域內用膳。一條在前晚六點才生效的禁令，翌日下午即告跪低，朝令夕改，自打嘴巴，令人嘆為觀止。饒是如此，廢官做事慢十拍的作風依然不變，橫豎都要跪低，為何不一早跪，非要拖延至下午近五點才跪？員工飯堂準備食物需時，遲來的豁免，結果還不是要夜更員工為一口飯四出奔馳？港府之廢，已到了人神共憤的地步。

這樣的批評絕非無的放矢。必須指出，本港疫情不但沒有回落迹象，確診人數反而創出新高，昨日新增六十七宗病例，當中六十三宗為本地感染，三十五宗源頭不明。新增個案中，有食肆群組，有學校群組，有公屋群組，有醫院感染，連衞生防護中心的專家亦無法判斷疫情是否見頂，病毒全面在社區擴散已是不爭的事實。有消息指，港府徵用荃灣一幢酒店為來自印度等高危地區的入境者作隔離之用，惟港府對此語焉不詳，結果又惹起附近居民恐慌。人們不明白的是，疫情已持續逾半年，港府防疫表現依然毫無寸進，後知後覺，全無章法，簡直添煩添亂。廢官領世界級高薪卻表現低能，香港納稅人真可謂冤哉枉也。

單是防疫措施朝令夕改，市民早已見怪不怪，豁免員工飯堂當然不是首例。猶記得，疫情甫開始，廢官便以乘客聚集填表更易傳播病毒為藉口，揚言不用在西九高鐵站實施健康申報，言猶在耳，第一宗確診個案不旋踵即經高鐵破門而入，港府不得不在西九站實施強制健康申報；封關問題同樣進退失據，港府由最初不肯封關，拖到一月三十日關閉六個口岸被批為不湯不水，到怯於醫護罷工而在五日後急關羅湖、落馬洲等四個口岸，再到二月五日有「毒輪」靠岸而驚覺郵輪碼頭也須關閉，然後是二月八日實施強制檢疫，永遠落後於形勢，非要搞到民怨沸騰不可。就連戴口罩，林鄭初時擺出強硬姿態，要求官員「戴咗都要除番落嚟」，到現在卻大慷納稅人之慨向全港市民派罩，不可謂不精神分裂。

至於港府提出的禁酒令，最後演變成暫停娛樂場所營業，更見廢官思慮不周「堅離地」，有人肯定廢官從未去過酒吧或卡拉OK，完全不知其運作，以無知為有知，雖不中亦不遠。還未說派包機接載滯留湖北港人一事，窩囊港府議而不決，東方報業集團卻急民所急，挺身而出提出自行派包機建議，卒迫使港府有所反應，接湖北港人回家。更不得不提，日前宣布延期舉行的書展同樣令人慘不忍睹，不論是專家、參展商抑或傳媒，無不指出在疫情失控之際舉行書展同自尋死路無異，偏偏港府硬是鬥氣不聽，結果還是要打倒昨日的我，跪低延遲書展舉行。

都說抗疫如打仗，必須與時間競賽，首重快狠準，不讓病毒有可乘之機。無奈事與願違，不論廢官如何自吹「抗疫百日漸露曙光」，自誇「張弛有度」，疫情失控就是失控，政府無能就是無能，有目共睹。與其都要做，為何廢官偏要做一半不做一半，或是拖拖拉拉，或是愈搞愈糟才來補鑊，甚至連補鑊都甩漏過人，終致疫情一發不可收拾？說到底，不就是廢官施政離地、屢屢誤判惹的禍嗎？

想當年，毛澤東之所以奪取江山，很大原因與他農民家庭出身，接地氣，懂民情，不會高高在上有關。有個故事是這樣的：一九二七年十月，毛澤東在井岡山上打游擊，山上有兩大土匪不好對付，甚至為保地盤打算與毛澤東大打一場，偏偏毛澤東就是有氣度，不贊成清洗流氓分子，改為與他們談判，動之以情，收為己用。在沒開一槍、沒打一仗的情況下，靠說話把這兩個井岡山的土匪變成自己人，收編了他們的隊伍，連敵人也願意為他賣命，這就是偉大領袖知民所想、洞悉人心的過人之處。

反觀港府，連「民以食為天」都不知為何物，完全不知民間疾苦。打工仔但求有一口安樂茶飯，廢官偏要對着幹，還一味以精英自居，擺出高人一等的姿態，以行政手段高高壓下來，一副「我講你就要聽」的態勢，才會屢屢搞出禁堂食令此等反智擾民之舉。正如有人指出，飯字與反字音近，人民無飯食便會作反，同樣事情在歷史屢見不鮮，由秦末陳勝吳廣揭竿起義，到明末李自成農民起義，莫不如此。

水能載舟，亦能覆舟。民心是水，政府是舟，當一個政府倒行逆施，人民起來反政府便是必然結果。事實擺在眼前，港府施政離地，不近人情，連抗疫都搞得一塌糊塗，怎麼可能不是民心盡失？九月立法會選舉臨近，港府抗疫無能隨時危及建制派選情，稍一不慎就會重蹈百萬人上街反政府的覆轍，勿謂言之不預也！