神州觀察：拒認南海九段線　美煽動東盟反華

中美兩國在南海的角力再度加碼，美國國務卿蓬佩奧日前藉南海仲裁案四周年的敏感時段發表強硬宣言，直指北京宣稱擁有的南海主權「完全不合法」，「九段線」主張沒有法律依據，中國是在以強權取代國際法，威嚇及剝削東南亞沿岸國家在南海的主權利益。蓬佩奧聲言美國政府會為相關各國撐腰站台，提供保護，說白了，就是想鼓動相關國家出來鬧事，讓南海不得安寧，進而實現全面牽制、圍堵中國的最終目標。

老實說，南海這些年基本上也算太平，尤其是中國和東盟各國於二○○二年簽署《南海各方行為宣言》之後，彼此間縱有爭拗，也能相對理性處理，通過磋商機制保持對話溝通，促進合作；各國也都切實享受到了和平發展的紅利，都明白打打殺殺絕非區內的正確選項。問題還是出在美國身上，整天打着航行自由的旗號，不遠萬里跑來南海攪局，又煽動周邊國家一起出來鬧，航母、軍艦、軍機闖入南海比回自己家還要勤快，卻說中國在南海建立海洋帝國，欲與東盟諸國並肩對抗中國霸權，明顯是在搬弄是非，顛倒黑白。

至於所謂的南海仲裁結果，北京從來也沒承認過，況且事件本身就是美、日等國在幕後操弄，甚至連聯合國、國際法庭、國際海洋法法庭等國際機構當初都作出聲明與之無關，無非又是一齣假菲律賓之手制華鬧劇。更沒想到的是，菲律賓總統杜特爾特上台後，不但不提南海仲裁一事，還與美國較勁起來，連美菲同盟關係都不想要了，以致中菲關係出現大轉彎，周邊其他國家更不是傻瓜，看「風向」轉變了，也就不再主動與中國鬧騰。

所以用中國外長王毅的話說，美國就是唯恐南海不亂，動輒向南海增派最先進的艦機，耀武揚威，既是在推動南海軍事化，更在蓄意挑撥中國與東盟各國的關係，處處撩起火頭，破壞地區穩定；反倒是美國自己想毀約就毀約，想退群就退群，本應履行的大國責任並未履行。月初解放軍在南海展開練兵，美國就帶隊前來湊熱鬧，且派出了雙航母陣容；平時亦沒閒着，南海、東海、台灣海峽都有其頻繁出入的身影；美軍偵察機更可以飛到距離廣東省一百公里左右範團，到底誰在恃強凌弱、搞霸權主義，遵守的又是哪條國際法，不問可知。

當然，美國何止是唯恐南海不亂，更希望中國到處亂成一團，以致在中印邊境衝突、中日釣魚島紛爭等問題上屢屢伸出黑手，不斷使壞，目的就是要讓中國四顧不暇，疲於應付，拖慢崛起腳步。所以解放軍的憂患意識、危機意識、打仗意識的確還須加強，該建的軍事設施必須多建，隨時準備戰鬥。