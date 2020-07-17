產評：科創板癲升盲炒　投資歪風宜正視

內地科創板炒風愈演愈烈，新股上市首日股價可飆九倍，每手一下子獲利逾十萬元，估值完全離地。如斯極端波動，再次凸顯內地股市不成熟、非理性，市場機制不完善。須知道癲升過後，始終要回歸基本，散水是必然，高追的投資者恍如被洗劫，若不及時正視歪風，這個本來擬培育科創企業成長和推動股市改革的板塊，會變質淪為大賭場，與初衷背道而馳！

科創板於去年六月十三日正式開板，七月廿二日開市交易，原意是成立一個獨立於主板市場的板塊，其股票上市後的首五個交易日不設漲跌幅限制，第六日起才設限；以註冊制形式上市，且上市企業以生物醫藥、半導體、新能源等科創新興企業為主，旨在配合創新戰略，推動經濟高質發展，並逐步完善資本市場機制，與國際加快接軌。

初期科創板個股波幅雖大，但不至於太離譜，可近期癲升盲炒變本加厲，新股首日動輒以倍數飆升，表現令人咋舌！正正由於科創板已與「癲升」畫上等號，使認購相關新股被視為「穩賺不賠」，從而吸引大量資金於股份正式登陸科創板前，率先南來炒作相關港股，以預先反映驚人的估值預期，當有關企業正式在A股掛牌時，就將「爆炒」風氣推向高潮。

以晶片股中芯為例，A股首日在科創板上市，成交額可以高達近500億元人民幣，佔其A股流通市值逾五成，幅度之巨令人驚訝；而其港股則呈好消息出貨，股價竟急挫25%，成交額亦逾200億港元，即兩地單日成交額高達逾700億元，炒作規模之大實在匪夷所思！此情景不禁令人聯想起○七年中國石油回歸A股，也是炒到出煙，可之後連同大市進入漫長大跌浪，有相當經驗的投資者必猶有餘悸。

事實上，無論是生物科技或晶片股，科研領域實難一夜取得成果。由研發、測試、商品化，投入的資本巨大、投資的過程以年、甚至十年計，且自主技術的掌握及突破，成功率本就不高。這些企業甫上市，估值即瘋狂暴漲，實乃資金過度投機使然，參與者恍如身處鬥傻遊戲，當炒風過去，巨量財富被蒸發，對科創板長遠發展毫無益處。

到底科創板制度須否檢討？光行註冊制，而無完善的沽空和退市機制，也無集體訴訟法案，使炒家投機成本太低，助長圈錢單邊炒上的現象值得注視。同時，對於上市後的企業訊息披露和監督亦絕不能手軟，確保市場機制可靠有依，投資者自會審慎判斷、理性入市，方能長治久安！