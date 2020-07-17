假若美國在南海，不管用甚麼理由，轟炸中國的礁島上的設施，中國應怎樣回應呢？

以往南海軍機相撞，一九九九年美國為首的北約炸中國駐南斯拉夫大使館，中國都屈辱忍讓。那時是國勢不強，要韜光養晦，還對美國抱有過度的幻想、夢想，中國不敢亦不願與美國衝突。但是今天的形勢已經不同，最關鍵的是中國已看清美國的狼子野心，認識到美國的亡我之心，目的是要打斷中國復興之路，借反共之名，要像對付蘇聯那樣把中國肢解。這已經不是利益之爭，而是中華民族存亡之戰。美國若炸我土地，傷我軍民，中國怎能不反制和反攻呢？

南海若出現美國侵略，中國第一步便是把來犯的美國艦機打落，單是南部軍區便有足夠的力量，即使美國是雙航母陣列，在南海它們能逃往哪裏？中國不計成本也必須將之殲滅來為被襲報仇，也向國際表達維護國土海域的決心。

與此同時，中國的反制也應包括對美國同樣的襲擊，這才是一眼還一眼，也可以防止打擊來犯的艦機時受到美國支援所阻撓。襲擊的目標，不會是美國本土，避免全面開戰，而是美國在西太平洋區的軍事基地。日、韓美軍基地可顧及日、韓政府與社會而豁免，最佳的目標應是關島的美軍基地。一是美國若炸我領土，中國亦同樣炸其領土。二是避開民居，甚至不用大炸，而是象徵式地突破其防衞，顯示中國有能力攻擊美軍。

中國對付外國侵略，還是可以用對印度與越南戰爭的方法，不能不打，以遏止侵略，但是中國不會侵略別國，為己為人，也不會與別國全面開戰。在打擊侵略稍示教訓後便停下來尋求外交解決，這是中國一直以來的國策。

不過，中美會否大戰，決定因素便在美國。若偷襲中國便是美國錯判形勢、錯判中國的反應和美國自身的實力。中國反制成功，美國有一個重新審視形勢的機會，戰與不戰，便是美國國內政治的判斷，是抑制鷹派勢力的軍事冒險主義，抑或是全國瘋狂，要與中國一決高下？

這也會是第三次世界大戰的開始，美國必然發動盟友攻擊中國，中國亦會有本身盟友的幫助，至少俄羅斯、伊朗都不會袖手旁觀，讓美國打敗中國然後建立世界軍事霸權來對付它們。歐盟、日、韓最後未必願意參戰，俄羅斯亦會因此不出兵，還是中美之間的大戰，這便是把二戰的情形倒轉過來。

無論韓戰、越戰，美國都未能勝。若中美大戰，美國能勝嗎？只是生靈塗炭，美國瘋狂造的孽。