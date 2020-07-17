反中亂港集團日前搞的「初選」鬧劇塵埃落定，這是一場他們在外國勢力支持下挑戰《港區國安法》、妄圖奪取香港管治權的違法活動，彰彰明甚。正因為如此，美國國務卿蓬佩奧日前表態，一是祝賀香港反對派搞的所謂「初選」成功；二是表示注意到特首林鄭月娥認為「初選」可能有違《港區國安法》的言論；三是會密切關注九月六日的立法會選舉。

這是美國政府首次公開表明插手香港立法會選舉，這是香港立法會選舉首次置於老美說三道四、威脅恐嚇之下，這也在清楚證明，香港反對派推出的參選人正是老美心中「為美國利益而戰」的政治代理人，他們的參選和入選都將危害中國（香港）的國家安全。既然如此，國安法要立刻行動還有選擇嗎？

與此同時，反對派的「初選」和美國的干預，為當局叫停九月選舉「提供」了更充分的理由。不能想像一個得到外國政府公開支持的、龐大的政治勢力，在當局沒有把他們清除之前能夠令立法會選舉保證公平、公正和安全，這樣的選舉從過程到結果，都會令國家安全處於危險和危害之中。就憑此，叫停選舉，將一切危害國家安全的「垃圾」和有害因素清理乾淨再擇日選舉，就是於法有據、天經地義的。

事實上，反中亂港集團和外國勢力對當局用國安法懲治他們在立法會選舉問題上「奪權變天」最是驚恐，而用國安法懲治他們，保證選舉過程和結果「安全」的最佳辦法，不是讓他們簽署甚麼文件，也不是DQ他們。對於那些從來沒有甚麼政治道德底線的無賴，對於那些不擇手段、一門心思利用選舉打入建制之內變天奪權的反中政客，讓他們簽甚麼他們都會簽，把其DQ掉，他們也會用各種法律的、政治的破壞手段不斷搗亂。

當局倘如此，只能是治標不治本，解決不了立法會選舉的國家安全問題。可見，結束香港亂局、解除國安威脅，只有在叫停立法會選舉的情勢下，用國安法清除一切有害因素才能做到。非如此，一切枉然也。