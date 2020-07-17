南海無風又起浪。美國公然宣稱中國的南海主權主張「完全不合法」，九段線主張沒有法律依據，並指中方透過欺凌、控制南海資源的行為亦是非法云云。這是美方首次在南海問題上公開選邊站，企圖拉攏越南、菲律賓、印尼和汶萊等南海諸國對抗中國，這種伎倆在釣魚島和中印邊境糾紛中已經使用過，早就見怪不怪了。人們只是想問，美國作為域外國家，如此赤裸裸介入南海問題，蓄意挑動紛爭，權力何來？目的何在？到底是誰非法？誰欺凌誰？

最無恥的是，美國本身拒絕加入《聯合國海洋公約》，卻又拿國際海洋法說事，聲稱「反對任何使用脅迫或武力解決爭端的企圖」；美國從來不承認不遵守國際法庭的裁決，如今卻聲稱海牙國際仲裁法庭的裁決「對中菲雙方均具法律約束力」。老美顛三倒四，蠻不講理，豈止是雙重標準，簡直是強盜邏輯。

稍有歷史常識的人都知道，南海主權一直屬於中國，二戰時被日軍侵佔，日本投降後，當時的國民政府派軍隊乘坐美國軍艦收回南海島嶼，劃定十一段線。許多島嶼就是以國民政府的軍艦命名，這一點美國人清楚，國際社會公認，菲律賓和越南等國當年也沒有異議。新中國成立後，將十一段線調整為九段線，依據的正是這一歷史事實，美方誣稱中方沒有法律依據，純屬睜眼說瞎話。

須知今時不同往日，當今中國既不是軟弱可欺的滿清時代，也不是仰人鼻息的民國年代，美國企圖以一紙聲明否決中國擁有南海主權，不過是癡人說夢。中國疆土很大，但沒有一寸是多餘的。隨着近年填海造島工程陸續完成，中國在南海已經站穩腳跟，美方改變不了任何事實，充其量只能搞些小動作。而越南和菲律賓等國也未必會跟隨美國起舞，他們深知美國不懷好意，也深知跟中國對抗不會有好結果。老美煽風點火，到頭來只能枉作小人。