中國人形容高官離地不察民情，經常引用「何不食肉糜」這句話，典故出自晉惠帝司馬衷，話說某年爆饑荒，百姓吃樹皮及草根，甚至去吃沒有養分的觀音土充飢。皇帝問身邊官員，百姓無粟米充飢，何不食肉糜？即是為甚麼不去吃肉糜粥呢？這個問題自此成為千古笑柄。

其實晉惠帝的心地不算太差，起碼主動關心民生疾苦，並且提出建議，希望百姓可以吃飽，只是他限於生活在深宮多年，實在與社會脫節，失言令人發笑。中國多年來，不少官府中人都對這句說話引以為戒，更不想被人以此嘲笑。想不到今時今日，高官不但重蹈前人覆轍，而且更加不堪。特區政府離地，笑話多籮籮，去便利店買廁紙已是一個經典，他們似乎還嫌不夠多，現在又來一個員工飯堂只准外賣。因為收緊禁聚令一刀切，所有機構的員工餐廳，除了警署飯堂，在晚六朝五都不能堂食，被迫拿到辦公室吃，弄污地方，而且環境通常較飯堂擠迫，更容易在密閉空間播毒。這個反智的安排令打工仔叫苦連天，特別是返夜班的員工，你叫他們去哪裏醫肚？晉惠帝最少也有提議人民食肉糜，但香港的官員推行離地政策後，完全不顧市民反應，你死你事，亦沒有提供任何折衷方法解決所帶出來的問題。外界劣評如潮，結果政府迅速跪低，准許不對外開放的飯堂可以堂食。

高官薪高福利厚，元首級的待遇，家中不是有廚師便是有外傭專人烹調，根本不需要出外晚膳，又怎知道打工仔苦處？俗語有云，辛苦為搵餐晏，若收工連吃晚飯也要徬徨找地方，生活意義何在？止暴不力抗疫無方，已令市民就業困難，現在更演變至真正「冇飯開」。報章頭版報道，議員不平則鳴，代打工仔出頭。若果繼續冇飯開，隨時官逼民反，上街示威，難道政府想請市民吃催淚彈補數？