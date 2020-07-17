香港的新冠肺炎疫情近日加劇，確診數字大幅增加，而且以本地社區感染佔多，一時之間人心惶惶，居民覺得避無可避，於是發生近一周許多人離港北上避疫事件。

為何大家突然對內地的防疫工作放心，反而對香港防疫擔心？有傳媒報道，香港的入境檢疫其實不夠嚴謹，沒有強制性下機後即場檢測，而是看是否來自高危地區，高危地區即檢，其他要求抵港旅客自己申報，自己排隊取瓶，並乘坐公共交通工具回家，收集深喉唾液樣本，自我在家隔離十四天。來港當家傭的菲律賓和印尼人士，都只是在僱主家自我隔離，香港大多數家居狹窄，不具備在家檢疫隔離的條件，食衞局又不肯擴大檢疫設施收容，怪不得有人投訴，香港是放毒入境。這麼多高危地區人士入境，又缺乏適當隔離檢疫設施，管理鬆散，怪不得疫情一下子加劇，爆發出第三波。

反觀深圳，按照現時的防疫政策，所有經深圳口岸入境人士，均需在深圳市就地集中隔離醫學觀察十四天，接受核酸檢測，並自費進行隔離。據悉具體做法是按入境者目的地，分組乘特別安排巴士到指定酒店作隔離觀察，酒店費用自付，住宿費用每天三百多元，未計膳食。而且內地建立了健康碼系統，一有人確診，他去過的地方、曾緊密接觸者都可透過健康碼的數據庫追查，然後適當隔離，減少疫症的傳播機會。

深圳跟香港比較，在入境人員檢疫安排上，是一張一弛，難怪有市民對特區政府的防疫措施失去信心，寧願北上逃難。自從學校放暑假起，每天北上人數已從六百人左右急增到千多二千人，較對上一周上升八成，一星期內離港北上合共九千人。部分香港居民離港北上，當然各有原因，首先是趁孩子放暑假，與其讓孩子間中外出多了感染機會，不如避居到防疫措施較嚴厲較安全的地區。另外，北上者之中不少有家人在內地工作居住，或者是已有居所，北上沒有增加財務負擔，反而能一家人團聚共同生活。

香港居民北上避疫的現象其實很具諷刺性，當初武漢首先發現新冠肺炎疫情，大家把全中國都視為疫區，香港還有醫護不惜採取罷工手段作威脅，要求全面封關，斷絕來往。經過差不多半年，才發覺疫情最劇烈是歐洲和美國，至今還是高危地區，反而中國因為一早採取封城策略，調動全國的醫療精英去武漢援助，最後把疫情基本上控制住。

內地防疫雷厲風行，香港防疫時鬆時緊；內地是全民監察，嚴加防禦，香港是監管鬆散，要求個人自律，兩地相比，哪處讓大眾更有信心，不言而喻。