港府實施「晚六朝五」禁堂食辣招首晚，疫情重災區東九龍一個商場，當中一間深黃茶餐廳竟引來逾百人在門外排隊買外賣，變相違反禁聚令，增加播毒風險。除了令人驚嘆黃絲「人傻錢易賺」，亦令人質疑新禁令到底對防疫是否幫倒忙。

港府之所以推出「禁堂食令」，乃因多個確診群組都跟食肆有關，專家苦口婆心規勸市民減少堂食，改買外賣，港府拖延一星期後終於接納意見，甚至「一刀切」要所有食肆晚市轉做外賣。結果卻招來逾百人密集式在食肆門外排隊，隨時一排逾句鐘，與其說切斷傳播鏈，不如說為病毒提供多一條傳播鏈。

更荒謬的是，港府的「禁堂食令」連不對外開放的公司員工飯堂都要規管，結果需夜間工作、公司位置偏遠的員工，只能勞師動眾買外賣擠在辦公室吃。要知道，辦公室不是設計給員工進食，在不適當的地方做不適當的事，不但帶來衞生問題，更因為辦公室沒有四人一枱的限制，反而更容易播毒。港府只豁免警署、醫院、寄宿學校等地方飯堂，卻不豁免公司員工飯堂，不是思慮不周是甚麼？眾怒難犯，在本報不平則鳴下，港府終於跪低，不對外開放的員工飯堂也可獲得豁免。

事實上，本港疫情仍未有受控迹象，每天繼續新增數十宗病例，人心惶惶。在危急存亡之際，港府的防疫措施卻好做唔做、唔應做偏要做，擾民之餘更令防疫效果大打折扣。更令人反感的是，反對派在疫情吃緊之際大搞初選，不但有偷步宣傳選舉之嫌，單是連日引來大量群眾聚集投票已違反禁聚令。

然而，港府至今毫無反應，律政司司長鄭若驊一味顧左右而言他，只表示已收到投訴，有需要會向律政司徵詢法律意見云云。律政司徵詢律政司意見，都可謂天下奇聞。香港天下大亂，由政治到民生再到抗疫皆一塌糊塗，皆因廢官實在太多！