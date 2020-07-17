一位網上時評人，號稱在華人世界點擊率第一，卻被嘲為「燈神」，意思是他對時局的判斷經常出錯。「燈神」的一位徒弟，在KOL界跟他出身，近日大抵覺得自己翅膀硬了，也為求搶收視率，竟公開揶揄師傅，說老人家不時錯判中國內地和香港關係，是因為不懂得共產黨的思想。說得像是不用中共的思維套路，就一定判不準中港問題，實際上真是如此嗎？

自從去年六月至今，本欄對中港關係的重要判斷，大部分跟當時的主流意見不同，事後卻證明都能僥倖言中。我用的不是甚麼共產黨思維，用的是甚麼？文末告訴你。

去年六月，反修例風波弄得滿城風雨，特區政府危如累卵，很多人以為中央會拿特首林鄭月娥開刀，筆者斷言不會，事實也正是如此。八月，盛傳北京會動用解放軍或武警在香港平亂；九月，說中南海為保顏面，會在「十一」之前徹底擺平香港問題，結果不驗，又推說會延至香港區議會選舉之前、台灣的總統選舉之前云云。

本欄對上述推測，一律嗤之以鼻，堅持認為阿爺對香港只會採用拖字訣，直至客觀情勢出現重大轉機為止，如今回看，確是這樣。上月，《港區國安法》未推出前，在下估計李柱銘、陳方安生之流，只要承諾後不再犯，阿爺會寬大為懷，不再追究他們過去亂港之罪。此說就連中央電視台也一度在評論中存疑，後來人大常委會正式頒布法規，條文中果然表明基本上不會追究前罪。

本欄對其他問題試過誤判，獨獨對中港關係卻慶幸多能言中，所憑的不是甚麼共產黨思想模式，是憑甚麼？答案不過是四個字：人之常情。打個譬喻吧，你在街上無端端向一個人吐口水，自然可預見對方一定揪着你不放，不會因為他是中國共產黨或美國共和黨人而有分別，因為人性在好些地方，是共通的。