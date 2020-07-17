美國總統特朗普施政率性而為，全不顧及實際情況。白宮藉新冠肺炎疫情嚴重，頻頻向留學生開刀。正如老朽所說，留學生並非白白來「學藝」，佢哋要交不菲學費，對美國經濟的貢獻有利冇弊。嗱，話口未完，美國已撤回留學新規，與哈佛大學、麻省理工等和解，指即使網上授課，學生毋須離境。加州等多個州政府早前組成聯盟入稟挑戰政策，並指摘特朗普嘅「任意行為」可能危及學生健康，令社區冒上風險。另有消息透露，白宮改為針對海外新生而非已身在美國嘅國際學生。

點講都好喇，其實還不是錢作怪！國際學生對美國大學而言，當真是一門大生意。據估計，目前有超過一百萬國際學生喺美國深造升學，而中國留學生這幾年雖然有所下降，但應該仍佔大多數。美國商務部數據顯示，國際留學生在二○一八年為美國經濟貢獻約四百五十億美元，並且帶來超過四十五萬個美國職位。幾個州份如加州、紐約州、麻省等都是大贏家，尤其是加州，留學生為其經濟帶來六十八億美元以及支持近七萬五千個職位。咁就難怪加州大學戴維斯分校全球經濟中心批評相關政策即時影響美國經濟，長遠甚至係毀滅性後果！

特朗普要趕絕中國留學生，確實鹵莽。事實上，美國的對外政治，有人指其容或有頑強嘅「布道」傳統，但具體操作上一向是現實主義的，它本來可以理性地通往利益最大化，然而，觀乎特朗普的所作所為，何止是「殺敵一千，自損八百」，目前美國面對嘅疫情如此兇險，還有本錢同他國「攬炒」嗎？

當年胡適發現，美國會在制度和實踐上很好地照顧自己的國民，但對弱小民族，則「全持帝國主義態度」。特朗普心態依然停留喺「門戶開放，利益均霑」嘅年代。東風吹，戰鼓擂，現在世界上究竟誰怕誰？