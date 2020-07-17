中美關係不斷變差，今年更因新冠肺炎疫情及特朗普選情看淡，白宮團隊和美國共和黨都有大禍臨頭的感覺，唯一自救策略便是打壓、再打壓中國，故中美已由貿易戰、金融暗戰打到制裁戰，最新開打的制裁戰雙方已接連出招，兩國均是玩真的，十一月前恐制裁招數會繼續升級。

美國的制裁先是針對新疆官員，日前才落實制裁香港的法案。首批被制裁的官員是新疆自治區黨委書記陳全國、自治區人大常委會副主任朱海侖、自治區政府副主席王明山、公安廳前黨委書記霍留軍，還有新疆公安廳。接下來，可能是《港區國安法》相關的港官及內地官員。

這些制裁，有些人可能覺得毫毛不傷，只是打嘴炮、擺姿勢，內地便有網民稱，在中美幾年較勁之後，若仍有內地官員把資產放在美國，純屬自己找死，估計只有白癡才會這麼做！更有內地名嘴調侃：「美國疫情全球第一，現在有誰願去美國呀？」似乎都認為美國的制裁招無用。

這些話說得風涼，但中國抬出的反制措施，同樣被美國調侃，因為外交部宣布制裁美國三名國會議員及一名官員的名單後，同樣被指只敢碰小角色。不過，上述幾人出了名反華親台，他們包括共和黨參議員克魯茲、魯比奧等，近年不但有份推動《台灣旅行法》、《香港關係法》等，還與香港的反對勢力來往密切，中國想教訓他們久矣。只是，中國的制裁對他們同樣無甚壓力，恐怕還會為他們塑造一個反華鬥士的形象，在美國政界再撈一點政治資產。

那麼，這波制裁戰難道是假動作？未必！現階段雙方雖然只拿小角色開刀，但美國制裁港區國安法官員的名單還未公布，若被制裁者上升至全國人大常委會委員及內地官員，制裁行動便會造成國家威嚴受損的結果，屆時中國必然要強力反制，中美關係恐更加惡劣。