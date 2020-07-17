拱衞京師的「御林軍」北京衞戍區兩大主官雙雙換將。繼一月份陸軍第八十三集團軍政治部主任張凡迪出任衞戍區政委之後，近期第八十一集團軍參謀長付文化調任衞戍區司令員。由兩位副軍級少將調升衞戍區主官，乃建國七十年的第一次。

過去幾十年，北京衞戍區主官一直高配副戰區級、中將。從一九八三年至二○○七年，北京衞戍區司令員更是長期由北京軍區副司令員兼任。衞戍區司令員、政委向來由資深的正軍級將領如集團軍軍長、省軍區司令員等調任，甚至由副戰區級將領調任。如一九九二年濟南軍區副司令員張志堅調任北京衞戍區司令員，二○一五年濟南軍區政治部主任姜勇調任衞戍區政委。而今兩位新任主官，是從相對較低的集團軍參謀長、政治部主任調升，相差懸殊。「御林軍」正式結束高配待遇。

作為「禁軍」，衞戍區關乎中樞安危。以往高配，就是其政治地位的直觀體現。而今降格，亦屬有自來矣。軍改之後，各省軍區劃歸軍委國防動員部，剝離作戰部隊，轉為後備事務機關。惟新疆、西藏、北京三地轄有作戰部隊，隸屬陸軍總部，三地司令員、政委保留副戰區級。但實際上，衞戍區無法與疆、藏相比。

就規模而言，疆、藏兩大軍區規模遠超一個集團軍，編有合成旅、防空旅、陸航旅、炮兵旅、特戰旅、支援旅、工化旅及大量邊防部隊。而北京衞戍區僅有一些警衞師、團，以步兵為主，不及一個集團軍。按軍銜、級別等資源與戰鬥力掛鈎的標準，衞戍區取消高配，復歸正軍級標配，在情理之中。

其次，疆、藏不僅兵力多，而且現實任務極其繁重。兩地佔國土總面積的百分之三十，邊境線漫長，是戰略威脅最集中的陸上區域，對外面臨扼守邊界的嚴峻挑戰，對內則須彈壓疆獨、藏獨勢力。北京衞戍區的特殊之處在於其鎮守京城的使命，但其轄區只相當於新疆軍區的百分之一。況且，高層貼身侍衞主要由中央警衞局負責，京城日常維穩以武警部隊、公安特勤等為主，大範圍安保則是中部戰區統籌，衞戍區某種程度上處於「夾心層」。

當然，北京衞戍區雖然不再高配，但仍是作戰單位，其編制與疆、藏類似，設立參謀部、政治部、保障部。而其他省軍區則只設辦公室、戰備局、動員局等辦事機關。

此次衞戍區人事變動也耐人尋味。中共十八大之後，許多原南京軍區三大集團軍的將領受到重用，如前任衞戍區司令員王春寧、政委姜勇都出身駐浙江的第一集團軍。而今番繼任的付文化、張凡迪，都出自駐河南的原濟南軍區第五十四集團軍。軍改之後，河南與北京都劃歸中部戰區，付文化、張凡迪分別調往中部戰區第八十一、第八十三集團軍服役。兩人執掌衞戍區，亦說明中部戰區主導京城防務。此外，選拔擢拔資歷淺者擔此重任，栽培新勢力，思路上與中共十九大前提拔副戰區將領升任海軍、空軍、火箭軍司令員類似。