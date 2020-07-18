神州觀察：就業環境仍吃緊　紓困幫扶需落力

國家統計局日前公布指，內地第二季經濟重回正增長，GDP按年增逾百分之三，惟受第一季嚴重負增長拖累，內地上半年GDP仍按年下跌百分之一點六，創下歷來最差半年表現，以致城鄉總體就業環境仍十分吃緊，後疫情時代又遇上洪澇等天災人禍，加強紓困幫扶，保就業、保民生更需落力。

官方統計數據顯示，內地城鎮六月份失業率為百分之五點七，當中又以年齡在二十至二十四歲、擁有大專以上學歷人士的失業率為甚，涉及逾八百七十萬人，並創下了百分之十九點三的新高，令應屆畢業季被稱為史上最難就業季。

按此比率，今年至少會有一百六十多萬大學生失業，原因是在新冠肺炎疫情、水災等影響下，企業的招聘需求下降，有的甚至以毀約方式拒招新人；此外，貿易、進出口行業因受國際疫情影響導致訂單大減，相關崗位的學校招聘亦比去年同期降低超過四成；而在內銷貿易、服務、金融等行業，對應屆畢業生的需求同樣降低四至五成。

其他層次的城鎮就業人員也面臨同樣的問題。內地今年四月份城鎮失業率為百分之六，五月微降至百分之五點九，六月又比五月有所下降；表面上看，第二季失業率似未出現比當局預期更壞的結果，惟上半年總體城鎮新增就業人員同比仍減少了一百七十多萬人，第二季度末外出務工農村勞動力同比減少近五百萬人。與之相對應的是消費支出數字，上半年人均達到九千七百多元，雖比去年同期實際下降近一成，反映的仍然只是「被平均」水平，因為當局自己也說了，內地尚有六億人月收入在一千元以下，加之疫情、水災等多重夾擊，這樣的消費支出總讓人感覺不真實。

正如國家統計局發言人所說，上半年國內GDP、工業、消費、投資等主要指標其實仍處下降區域，第二季部分指標回升僅屬恢復性增長，反映疫情衝擊損失未完全彌補，事實上也難以這麼快被全面補上，還需努力推動經濟重拾正軌，措施包括強化就業優先政策，通過減稅降費減房租等政策協助市場渡過難關；促進高校畢業生的市場化、社會化就業，通過增加研究生招生規模解決高校畢業生就業問題；加強就業幫扶，鼓勵新業態就業和靈活就業，帶動更多農村勞動力就地就近就業等。

更關鍵的是，相關紓困幫扶措施必須保證能夠切實執行到位，譬如此前財政「放水」款項有否及時分派到位？當局近日又提出「小店經濟」保就業，會不會再像早前的「地攤經濟」那樣，到處受到抵制？否則難免還會出現為保飯碗而吃「死亡辣條」自甘受虐、為賺錢棄幼兒於不顧的無奈現象。