世界視線：總統反郵寄投票　共和黨恐損己身

美國總統特朗普競逐連任，接連傳來壞消息。有民調顯示，特氏在全國支持度方面，落後民主黨拜登的幅度增至十五個百分點；另一方面，特氏急急宣布陣前換將，由競選團隊副經理斯蒂平接替帕爾斯高爾出任競選經理。

事實上，特朗普不僅要面對拜登，黨內壓力亦愈來愈大。隨着十一月大選日漸臨近，特氏到現在還在批評「缺席投票」，令不少共和黨人擔心，支持者會響應特氏的號召，抵制郵寄投票，從而使民主黨得益。

新冠肺炎在美國不斷肆虐，預料到秋季情況也難以改善，在厲行社交距離等防疫措施的情況下，選民到票站投票變得十分困難。本來疫情最嚴重的區域，此前主要集中在民主黨執政的地區，特氏的如意算盤是，如能叫停郵寄投票，部分民主黨支持者可能嫌麻煩不投票，對他和共和黨有利，情況就如聯邦政府在分配醫療物資時刻意「厚紅薄藍」，目的無非是為民主黨添煩添亂。

問題是，如今風水輪流轉，疫情最嚴重的地區轉向共和黨的票倉。在此情況下，若民主黨人踴躍透過郵遞方式投票，而特粉們又真的聽從總統的話，堅拒成為選舉「舞弊」的「幫兇」，後果不堪設想。以威斯康辛州為例，特氏一六年在該州以微弱優勢勝出，當地共和黨高層早在疫情爆發初期，便呼籲選民踴躍郵寄投票。實際上，特氏一再宣稱郵寄投票對民主黨有利，很有機會成為「自我實現的預言」。在紐約州的一場州議會補選中，初步開票結果顯示共和黨候選人大幅領先三十多個百分點，但當郵寄投票結果出爐後，優勢即縮窄至十一個百分點。

在黨內壓力下，特朗普終於微調了對郵寄投票的批評，認為選民透過既定程序申請沒有問題，但州政府主動提供便利，卻是另一回事。特氏之所以不情不願，是因為他始終有私心，一旦大選結果不利，也可以拿郵寄投票說事，把水攪渾；而面臨改選的國會議員則想「止蝕」，失去白宮也就罷了，兩院控制權不可拱手讓給民主黨，雙方政治盤算不同，態度自然有異。