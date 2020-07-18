功夫茶：疫市倒錢填海　廢官死性不改

馬季前幾日煞科，馬迷要等到九月開鑼，六合彩又冇得玩，都係時候收吓手、抖一抖，但係有一班人就時時都有得賭，而且奉旨有贏冇輸，輸嘅都係人哋嘅錢，大家冇聽錯，呢班人咪就係特區政府班高官囉，每次推行政策都唔理後果，好似用市民血汗錢去賭博，而且愈賭愈大添！

呢輪新冠肺炎疫情大爆發下，禁聚令又還原甚至加辣，本來吊緊鹽水嘅市民及商戶更加冇啖好食，全民派嗰一萬蚊頂唔到幾多個月，梗係想政府開庫加碼泵水救亡啦，唔通等到觀音開庫咩！但係高官住喺半山咁離地，點會聽到小市民求救吖，喺咁嘅時勢，尋日仲打尖向立法會財務委員會申撥五億五千萬元，進行乜鬼「明日大嶼」嘅「中部水域人工島相關研究」，明知財委會係本屆最後一次會議，希望神不知鬼不覺食番鋪尾胡。

呢個「明日大嶼」人工島填海計劃，兩年前公布，話預算六千幾億元，二○三○年後先至陸續有樓畀人住，講直接啲，即係十幾廿年嘅超遠期樓花啦，而且逼全港七百萬人夾份買㗎。今時今日，疫市下搵朝唔得晚，邊個會傻到買廿年樓花啊？全城都叫收檔啦！

話特區班高官係爛賭鬼真係冇講錯，預計財赤超過二千七百億元，即係等於今期糧輸凸咗，仲磨爛蓆攤大手板問立法會攞，好似碌爆卡嚟賭，咪以為今次攞五億幾，之後一定陸續有嚟，專家估計明日大「愚」埋單利疊利最終可能超過成萬億，即係差唔多一鋪過攞晒啲儲備嚟賭，政府自己廣告都講沉迷賭博等於倒錢落海，點解有口話人，冇口話自己啊！

本報多次報道，都指出香港有千多公頃棕地可以用嚟起樓，特別係大埔工業邨附近靚地鋪塵多年，如果可以善用，使鬼等十幾廿年咩！環團搵咗十萬人聯署反對「明日大嶼」，叫立法會議員出手阻止。但係香港好多建制派議員，淨係識做橡皮圖章，益晒班泛民反對派，仲唔乘機借民意拉布，喺討論有關更換水警中央指揮系統同埋光電感應器嘅議程，無啦啦提出中止議案，講到明想阻住討論「明日大嶼」撥款。

雖然泛民呢個中止議案被否決，但人工島研究撥款始終都係冇時間討論，要等到下屆立法會先有得傾，政府官員又一次證明係廢中之廢。條條大路通羅馬，偏偏香港廢官死性不改，係要用最貴、最唔環保、又無法「返轉頭」嘅方案嚟增加土地，有乜辦法唔輸到貼地。

呢鋪輸嘅唔止政府，官員瘋狂使錢，建制派議員仲陪住佢哋癲，嚟緊九月就係立法會選舉，喺呢個時候仲整鋪盲撐「倒錢落海」，咁鬼離地，盡失民心，搵鬼選你咩！黐住個無能政府，輸死都未得天光！