正論：國泰狂蝕百億　補貼如打水漂

眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。國泰航空公布，今年上半年預料錄得近百億港元虧損，相當於三百九十億港元資本重組計劃的四分之一，證明港府即使大手筆動用公帑打救，也是救得了一時，救不了一世。歸根究柢，疫情打擊只是壓垮駱駝的最後一根稻草，國泰走上末路，既是長期累積的管理痼疾所致，也是放任員工反中亂港所造成。港府送錢保國泰，同倒錢落海無異。

事實上，國泰航空六月份集團載客人次按年急瀉九成九，已連續多月插水式暴跌，去年上半年集團純利還有十三億港元，今年上半年則淨虧損達到約九十九億港元，而且比早前披露今年首四月預期虧損四十五億港元進一步擴大。儘管國泰上月宣布資本重組計劃，並獲港府首次向私人企業「泵水」二百七十三億港元打救，兼且獲保就業計劃批出近六點八億港元，成為獲補貼最多的企業，但事實勝於雄辯，以國泰蝕錢的額度和速度觀之，港府的注資頂多能夠維持其一年多的營運。長貧難顧，港府是否繼續慷納稅人之慨為國泰無止境填氹？

這樣說絕非無的放矢。國泰管理不善絕非一朝一夕的事，而是管理層長期不務正業、放任自流的結果。國泰曾經是全球排名第一的航空公司，可惜俱往矣，近年服務質素每況愈下，延誤超賣、機件故障有如家常便飯，早就跌出全球三甲排名。管理層不是想方設法改善服務質素，反而將全副心思放在炒期油上，結果數年來錄得龐大虧損，單是二○一七年全年便蝕超過十二億港元，可見國泰管理大有問題，不能只歸咎於疫情。可以斷言，國泰不徹底改革，用錢填氹也是治標不治本而已。

最不堪的是，國泰店大欺客，以香港龍頭航空公司自抬身價，擺出大到不能倒的架勢，藉疫情向港府索要好處，已到了不顧吃相難看的地步。繼獲得港府破天荒向私人企業巨額注資後，口水還未抹乾淨，又伸手索取保就業計劃的工資補貼，實行兩邊通吃。饒是如此，國泰依然拒絕履行社會責任，至今不肯承諾不裁員。由於保就業計劃每期補貼每間獲批企業的員工三個月工資，過後即使企業裁員也沒有法律責任，誰能保證國泰花光補貼後，僱員最終不會被裁掉？現在仍有大批國泰員工被迫放無薪假，補貼到頭來有多少落入員工口袋，不能不令人疑問。

更何況，港府動用公帑注資國泰，美其名曰派員進入國泰董事局作出監察，實際上厚此薄彼，早就惹起航空業界不滿。正如本港另一航空公司質疑，此舉令其他航空公司憂慮本港航空業再無競爭公平性，尤其是未來航權分配存在嚴重利益衝突，政府派員進入國泰董事局，即是既當球證、又當球員，可謂一語中的。官字兩個口，港府廢官開口閉口自由市場，連疫情吃緊之際，社會要求港府統一採購檢測病毒試劑以降低市場價格，港府都以自由市場搪塞，惟注資國泰卻完全不理破壞自由市場造成壟斷，還一味以保國泰即是保香港國際航空樞紐說事，怎麼可能令人心服口服？

最令人意難平的是，國泰一邊吃肉，一邊罵娘，應了愛鬧的孩子有糖食的歪理。眾所周知，去年的反修例黑暴，職工盟旗下的國泰工會策劃「和你飛」鬧劇，部分員工更與暴徒一起佔領機場、癱瘓航班甚至毆打內地旅客，更有機師被控暴動罪，也有員工涉及不法行為，烏煙瘴氣，臭不可聞，早就將香港國際航空樞紐之名斷送。要不是國家民航局向國泰發出重大航空安全風險警示，國泰不得不作出連串整頓，肯定到今日仍站在反中亂港最前線。

「反中亂港有錢途，愛國愛港無好報。」國泰之所以膽大妄為，有恃無恐，說穿了，根本是港府助紂為虐惹的禍。這樣的例子屢見不鮮，國泰絕對不是孤例。最近的保就業計劃，連壹傳媒旗下的《蘋果日報》及相關機構都榜上有名，居然獲得近三千五百萬港元公帑資助。壹傳媒由何許人經營，港府不可能不知，黎智英不但是反對派的金主，更是廿多年來所有特區亂事的幕後黑手，去年反修例黑暴，黎智英及旗下傳媒赤膊上陣，天天叫囂「為美國而戰」，惟恐香港不死。這樣一個反中亂港人物，這樣一家反中亂港機構，港府還要送錢給他們繼續禍港殃民，如果不是蓄意和中央對着幹，還會有其他解釋嗎？

不管怎麼說，保就業又好，注資打救也罷，都不可能長久。港府抗疫無能，救市無方，金山銀山始終有耗盡的一天。今日可以救國泰，也可以救黑媒，明日呢？特別是部分港人盲目趕客，與黑媒沆瀣一氣，旅遊業失去內地旅客支持，別說國泰失救，整個香港的經濟亦勢必無以為繼。